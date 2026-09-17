Індійський та Тихий океани посварилися: чому давній взаємозв"язок різко ослаб

Нещодавнє дослідження показує, що за останні кілька десятиліть синхронність кліматичних процесів в Індійському та Тихому океанах порушується.

Протягом останніх 400 років кліматичні умови в тропічній частині Індійського океану загалом змінювалися синхронно зі змінами в Тихому океані. Простіше кажучи, кліматичні зміни в Тихому океані історично мали значний вплив на процеси, що відбувалися в Індійському океані. Однак тепер, схоже, все змінилося, пише SciTechDaily.

Спостереження свідчать, що, починаючи з 1980-х років, цей давній взаємозв’язок різко ослаб. Дослідники стверджують, що потепління, спричинене діяльністю людини, зараз провокує надзвичайно сильні зміни в характері взаємодії цих двох океанів. За словами співавторки дослідження, старшої наукової співробітниці Океанографічного інституту Вудс-Хоул Керолайн Умменхофер, відкриття полягає в тому, що глобальне потепління та антропогенні викиди перекривають природний вплив Тихого океану на Індійський.

Основна проблема полягає в тому, що наявні на сьогодні дані є обмеженими й не охоплюють достатньо тривалий період. Однак завдяки кліматичним моделям та палеокліматичним даним вчені тепер можуть із більшою впевненістю стверджувати, що зміни, які спостерігаються останнім часом, дійсно є винятковими.

За словами головного автора дослідження Шона Вана з Університету Колорадо, щоб зазирнути у далеке минуле, вони разом із колегами використовували природні кліматичні архіви, що збереглися в коралах, річних кільцях дерев та сталагмітах тропічного поясу. Ці дані дозволили простежити мінливість клімату в Індійському та Тихому океанах, починаючи з 17 століття.

Результати показали, що протягом більшої частини цього періоду між двома океанами спостерігався тісний зв’язок: клімат Індійського океану загалом повторював зміни, що відбувалися в Тихому океані. Наявність такого тривалого ряду даних дозволила дослідникам виявити періоди, коли цей звичний взаємозв’язок слабшав.

Однак один із періодів помітно відрізнявся від інших: у період приблизно з 1810 по 1850 рік звичний взаємозв’язок між Індійським і Тихим океанами послабився. Вчені вважають, що це порушення було пов’язане з серією потужних вивержень вулканів у тропіках. Кліматичне моделювання, що охоплює останнє тисячоліття, підтвердило цю гіпотезу. Автори зазначають, що масштаб цього ефекту залежав від потужності вивержень, а також від кліматичних умов того часу.

Розуміння того, як ці два океани впливають один на одного, має важливе значення, оскільки їхній взаємозв’язок допомагає вченим прогнозувати майбутні зміни режиму опадів та інші кліматичні показники.

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