Люди знову почали говорити про моторошне пророцтво Нострадамуса на тлі зростаючих побоювань щодо майбутнього кінця світу.

Астролог 16 століття Мішель де Нотрдам, також відомий як Нострадамус, залишив безліч пророцтв у своїй книзі "Пророцтва" 1555 року. Вважається, що він передбачив такі великі світові події, як теракти 11 вересня та загибель принцеси Діани. Тепер, у 2026 році, світ знову заговорив про давні пророцтва Нострадамуса: деякі стверджують, що легендарний пророк залишив людству попередження і щодо штучного інтелекту, пише Daily Mail.

Століття тому Нострадамус не згадував нічого такого, що можна було б сприйняти як розумні комп’ютери, але одне з його пророцтв знову згадалося, і його розтлумачили як попередження про захоплення влади роботами.

Цей уривок, позначений як "Центурія IV, катрен 31", і в ньому йдеться: "Місяць опівночі над високою горою, новий мудрець із самотнім розумом бачить його: учні закликають його стати безсмертним, погляд спрямований на південь. Руки на грудях, тіла у вогні".

Дехто вважає, що вирази "одинокий розум", "безсмертний" та "учні" — це алюзії на комп’ютери, свідомість, завантажену в систему, або машинний інтелект. Водночас вважається, що під "новим мудрецем" може матися на увазі сама технологія.

Зазначимо, що інтерес до стародавнього пророцтва зріс після того, як співробітник компанії Anthropic — гіганта у сфері ШІ — заявив, що ця "небезпечна технологія" може знищити людство до 2030 року. За словами колишнього дослідника компанії-розробника чат-бота Claude Джейкоба Коксона, людство знає, як контролювати ядерну зброю, але люди, ймовірно, не мають уявлення, як керувати штучним інтелектом.

Більше того, стверджується, що люди, які створюють ШІ, щиро вірять, що технології дійсно можуть знищити нас уже до кінця цього десятиліття. Деякі компанії-розробники також заявили, що запобігли кільком спробам створення біологічної зброї з використанням програмного забезпечення на базі штучного інтелекту.

Експерти погоджуються з тим, що стрімкі темпи розробки найдосконаліших версій ШІ необхідно уповільнити. Визнання того, що люди стрімко втрачають контроль над цими "мислячими" комп’ютерами, пролунало всього через кілька місяців після того, як компанія заявила, що одна з програм ШІ вийшла з-під контролю та проникла в Інтернет, атакувавши іншу комп’ютерну мережу.

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