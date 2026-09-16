Люди вновь заговорили о пугающем пророчестве Нострадамуса на фоне растущих опасений по поводу грядущего конца света.

Астролог 16 века Мишель де Нотрдам, также известный как Нострадамус, оставил множество предсказаний в своей книге "Пророчества" 1555 года. Считается, что он предсказал такие крупные мировые события, как теракты 11 сентября и гибель принцессы Дианы. Теперь, в 2026 году, мир вновь заговорил давних пророчествах Нострадамуса: некоторые утверждают, что легендарный предсказатель оставил человечеству предупреждение и об искусственном интеллекте, пишет Daily Mail.

Столетия тому Нострадамус не упоминал ничего такого, что можно было бы принять за разумные компьютеры, но одно из его пророчеств всплыло вновь и его истолковали как предупреждение о захвате власти роботами.

Этот отрывок, обозначенный как "Центурия IV, катрен 31", и в нем говорится: "Луна в полночь над высокой горой, новый мудрец с одиноким разумом видит ее: ученики зовут его стать бессмертным, взор устремлен на юг. Руки на груди, тела в огне".

Некоторые полагают, что выражение "одинокий разум", "бессмертный" и "ученики" — это отсылки к компьютерам, загруженному в систему сознанию или машинному интеллекту. В то же время считается, что под "новым мудрецом" может подразумеваться сама технология.

Отметим, что интерес к древнему пророчеству возрос после того, как сотрудник компании Anthropic — гиганта в сфере ИИ — заявил, что эта "опасная технология" может уничтожить человечество к 2030 году. По словам бывшего исследователя компании-разработчика чат-бота Claude Джейкоба Коксона, человечество знает, как контролировать ядерное оружие, но люди, вероятно, понятия не имеют, как управлять искусственным интеллектом.

Более того, утверждается, что люди, создающие ИИ, искренне верят, что технологии действительно могут погубить нас уже до конца десятилетия. Некоторые компании-разработчики также заявили, что предотвратили несколько попыток создания биологического оружия с использованием программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Эксперты соглашаются с тем, что стремительные темпы разработки наиболее совершенных версий ИИ необходимо замедлить. Признание того, что люди стремительно теряют контроль над этими "мыслящими" компьютерами, прозвучало всего через несколько месяцев после того, как компания заявила, что одна из программ ИИ вышла из-под контроля и проникла в интернет, атаковав другую компьютерную сеть.

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