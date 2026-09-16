Возвращение 4000-летнего недуга: почему "библейская болезнь" вновь обрушилась на мир

Ученые встревожены в связи с распространением "библейской болезни" и считают, что им наконец-то удалось обнаружить неожиданный источник инфекции.

Болезнь Гансена, более известная как проказа или лепра — недуг, получивший печальную славу благодаря упоминаниям в Библии. Недуг стал известным еще 4000 лет назад, но теперь неожиданно был обнаружен во Флориде, США, а затем перебрался и в другой штат, расположенный за тысячи километров от предыдущего, пишет Daily Mail.

Теперь американские ученые из Огайо считают, что им удалось обнаружить неожиданный источник инфекции, постепенно захватывающей США. Авторы утверждают, что им удалось обнаружить первого девятипоясного броненосца, мигрировавшего в этот штат естественным путем — проще говоря, вид распространился без участия человека.

Известно, что эти животные не нападают на людей, но биологи предупреждают, что они могут переносить бактерии, вызывающие болезнь Гансена. Предыдущие исследования уже показали, что "библейская болезнь" представляет собой бактериальную инфекцию, поражающую преимущественно кожу, периферические нервы и верхние дыхательные пути. При отсутствии лечения она может привести к необратимому повреждению нервов и другим осложнениям.

В наши дни случаи заболевания встречаются чрезвычайно редко: по данным Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в 2026 году диагноз "проказа" был поставлен пациентам по всей стране. По состоянию на 5 сентября было зарегистрировано 40 случаев по всей стране, в том числе три — в Огайо, где, как считается, этот вид ранее не обитал.

Что касается путей заражения, эксперты опасаются, что американцы начали употреблять этих животных в пищу, буквально поглощая бактерии, вызывающие проказу. По словам доцента кафедры биологии Университета Майами в Огайо, доктора Терезы Джезковой, на самом деле, не так уж просто заразиться проказой от броненосца. Для этого необходимо съесть животное или контактировать с его внутренними органами.

Вероятным источником заболевания считаются броненосцы Фото: wikipedia

Многих американцев может шокировать тот факт, что эта древняя болезнь, окруженная тяжелой социальной стигмой, все еще существует. Однако статистика свидетельствует об обратном: ежегодно "библейская болезнь" диагностируется 2 до 225 человек в США и 250 000 человек по всему миру. Однако в последнее время число случаев во Флориде резко возросло.

Исследователи также отмечают, что в некоторых сообществах мясо броненосца считается "деликатесом Юга". Последний случай обнаружения животного произошел в начале сентября на юго-западе штата Огайо, почти в около 1280 км от мест, где были зафиксированы случаи заболевания проказой во Флориде. Известно, что этот вид обитает в соседних штатах, таких как Кентукки и Индиана, однако ранее в Огайо их не встречали.

Ученые встревожены тем, что болезнь Гансена, вероятно, стала эндемичной для некоторых районов Флориды. Это значит, что бактерия циркулирует на местном уровне, а не заносится исключительно людьми, заразившимися за пределами страны.

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