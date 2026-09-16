Почему собаки так любят копаться в мусоре: питомцами движет внутренний волк

Большинство владельцев собак замечали, что их питомцы питают слабость к мусору — животные обожают копаться в отходах и, похоже, на то есть веская причина.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, но мы все еще чрезвычайно мало знаем о том, чем вызвано то или иное поведение животных. Например, большинство владельцев собак замечали, что наши питомцы обожают копаться в мусоре — ученые выяснили, что на то есть веская причина, пишет Science Focus.

Исследования показывают, что подобно своим древним предкам, волкам, наши питомцы не прочь поиграть с предметами, источающими самый отвратительный запах. Наши питомцы привыкли спать на мягких диванах, посещают грумера и питаются кормом, однако это не отменяет того, что их предками были серые волки.

Ученые уже выяснили, что от волков домашние любимцы унаследовали острое обоняние и склонность подбирать все подряд, поэтому для некоторых животных игры с мусором — любимое развлечение. Известно, что дикие волки также любят валяться в пахучих субстанциях, чтобы замаскировать свой запах во время охоты.

Проще говоря, если ваша собака неравнодушна к содержимому мусорного ведра, она вполне может решить поваляться в подгузниках, выброшенных туда, поскольку животные обожают играть с мусором по ряду причин, в том числе:

сильный запах;

охотничьи инстинкты;

потребности в исследовании мира.

Любопытно, что наши питомцы способны улавливать тысячи запахов еды и других любопытных ароматов, которые не могут заметить люди. Поиск и раскапывание отходов имитируют охоту и добывание пищи, а потому наши питомцы так любят исследовать окружающий мир. К слову, некоторые исследователи полагают, что таким образом питомцы, вероятно, могут привлекать внимание хозяина, а также расходуют излишнюю энергию, поскольку им не хватает активных игр.

Можно ли отучить питомца копаться в мусоре?

Если тяга вашего питомца к мусорному ведру раздражает вас, исследователи отмечают, что вы можете постараться отучить свою собаку от такой привычки.

Чтобы отучить питомца от копания в мусоре, владельцам стоит убрать мусорное ведро в шкаф и использовать плотные крышки с надежным замком. Кроме того, эксперты советуют использовать безопасные альтернативы с похожими звуками и текстурами — прочные шуршащие игрушки или головоломки. Также следует увеличить время прогулок и нагрузки.

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