Почему крохотные чихуахуа такие злые: кровь предков-койотов не дает покоя

Недавние исследования показали, что миниатюрные чихуахуа на самом деле являются предками грозных койотов.

Чихуахуа — весьма своеобразная порода собак, известная во всем мире. Многим людям по всему земному шару нравятся эти миниатюрные животные, но в них, безусловно, есть нечто необычное. В недавнем исследовании ученые сосредоточились на генетическом анализе происхождения собак — результаты отчасти могут объяснить эту особенность, пишет Science Alert.

Результаты новой работы ученых показывают, что чихуахуа на самом деле имеют общие гены с дикими койотами (Canis latrans).

Известно, что ДНК — генетический код, записанный в каждой клетке живого организма, который хранит в себе историю эволюции. Родители передают свою ДНК потомству. Мутации порой могут слегка видоизменять этот код, но именно ДНК в конце концов позволяет ученым проследить происхождение вида вглубь веков.

Проследить эту историю весьма непросто, но современные технологии позволяют ученым расшифровать огромный массив генетических данных и разобраться в них. В новом исследовании команда из Стэнфордского университета протестировала две новые программы — Gnomix и Gnofix.

С помощью программ ученые проанализировали геномы множества животных одновременно, а затем оценили степень родства между ними и реконструировали их эволюционную историю. Этот процесс официально известен как "определение локального происхождения" и помогает ученым установить происхождение конкретных участков ДНК в геноме животного.

Именно так ученым и удалось обнаружить любопытную особенность генома самой маленькой собаки в мире: оказалось, что чихуахуа имеют общие сегменты генома с дикими койотами. Отметим, что ранее уже получены свидетельства того, что известные современные мексиканские породы, в том числе и чихуахуа, возникли в результате смешения европейских и доколумбовых собак.

Предыдущие исследования показали, что большинство современных пород домашних собак имеют европейское происхождение, однако некоторым из них удалось сохранить фрагменты генов, унаследованных от предков из Нового Света.

Ученые отмечают, что программа Gnomix помогла подтвердить североамериканские корни чихуахуа и ксоло: в геноме чихуахуа были обнаружены гены койотов, а в геноме ксоло более 4% составляют гены арктических собак. Ученые не смогли точно установить, когда именно гены койотов попали в код чихуахуа, но считают, что это произошло еще до прибытия Колумба в Америку. Более того, науке до сих пор неизвестно, было ли скрещивание случайным или преднамеренным и какие именно черты унаследовали чихуахуа — вероятно, речь может идти об огромных ушах и характерном выразительном вое.

Чихуахуа также отличается независимым, гордым и уверенным нравом. Ученые полагают, что таким образом может проявляться и дикая натура койота в генах чихуахуа, но утверждать такое наверняка сложно.

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