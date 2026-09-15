Чому крихітні чихуахуа такі злі: кров предків-койотів не дає спокою

Нещодавні дослідження показали, що мініатюрні чихуахуа насправді є предками грізних койотів.

Чіхуахуа — досить своєрідна порода собак, відома в усьому світі. Багатьом людям по всьому світу подобаються ці мініатюрні тварини, але в них, безперечно, є щось незвичайне. У недавньому дослідженні вчені зосередилися на генетичному аналізі походження собак — результати частково можуть пояснити цю особливість, пише Science Alert.

Результати нового дослідження вчених свідчать, що чихуахуа насправді мають спільні гени з дикими койотами (Canis latrans).

Відомо, що ДНК — це генетичний код, записаний у кожній клітині живого організму, який зберігає в собі історію еволюції. Батьки передають свою ДНК нащадкам. Мутації іноді можуть дещо видозмінювати цей код, але саме ДНК зрештою дозволяє вченим простежити походження виду крізь століття.

Простежити цю історію досить непросто, але сучасні технології дають змогу вченим розшифрувати величезний масив генетичних даних і розібратися в них. У новому дослідженні команда зі Стенфордського університету протестувала дві нові програми — Gnomix і Gnofix.

За допомогою програм вчені одночасно проаналізували геноми безлічі тварин, а потім оцінили ступінь спорідненості між ними та реконструювали їхню еволюційну історію. Цей процес офіційно відомий як "визначення локального походження" і допомагає вченим встановити походження конкретних ділянок ДНК у геномі тварини.

Саме так вченим і вдалося виявити цікаву особливість геному найменшої собаки у світі: виявилося, що чихуахуа мають спільні сегменти геному з дикими койотами. Зазначимо, що раніше вже були отримані свідчення того, що відомі сучасні мексиканські породи, зокрема й чихуахуа, виникли в результаті схрещування європейських і доколумбових собак.

Попередні дослідження показали, що більшість сучасних порід домашніх собак мають європейське походження, проте деяким із них вдалося зберегти фрагменти генів, успадкованих від предків із Нового Світу.

Вчені зазначають, що програма Gnomix допомогла підтвердити північноамериканське походження чихуахуа та ксоло: у геномі чихуахуа було виявлено гени койотів, а в геномі ксоло понад 4% становлять гени арктичних собак. Вчені не змогли точно встановити, коли саме гени койотів потрапили в геном чихуахуа, але вважають, що це сталося ще до прибуття Колумба до Америки. Більше того, науці досі невідомо, чи було схрещування випадковим чи навмисним і які саме риси успадкували чихуахуа — ймовірно, мова може йти про величезні вуха та характерний виразний виск.

Чіхуахуа також відрізняється незалежним, гордим і впевненим характером. Вчені вважають, що таким чином може проявлятися й дика природа койота, яка закладена в генах чіхуахуа, але стверджувати це напевно складно.

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