Зовсім не для задоволення: чому у собак сіпається лапа, коли їх гладять (відео)

Більшість людей вважають, що посмикування лапою під час погладжування собак свідчить про те, що тваринам подобається те, що відбувається. Нові дані вказують на те, що це зовсім не від задоволення.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте ми досі не так вже й багато знаємо про поведінку цих тварин. Наприклад, багато хто вважає, що посмикування лап у тварин під час погладжування свідчить про те, що їм це подобається. Але вчені стверджують, що це не зовсім так, пише Popular Science.

Більшість власників собак помічали щось подібне: ви гладите певну ділянку шкіри на боці чи спині собаки, а потім помічаєте, як у тварини раптово починає сіпатися задня лапа, ніби вона намагається втекти. З боку це виглядає кумедно, ніби тварина отримує задоволення. Однак експерти запевняють, що насправді це навряд чи приносить вихованцеві якесь задоволення.

За словами ветеринара з онлайн-сервісу консультацій Telavets Ненсі Томас, насправді посмикування лапи у собак свідчить про роздратування. Більше того, такий сигнал свідчить про те, що людині слід припинити гладити тварину — спинний мозок, по суті, намагається сказати: "відчепися від мене".

Чому лапа улюбленця сіпається?

За словами вчених, такі рухи відомі як рефлекторна дуга — своєрідний "короткий шлях" у нервовій системі, що дозволяє миттєво реагувати, оминаючи головний мозок. Коли щось, наприклад, людська рука, блоха або реп’яха, торкається шкіри в певній зоні, чутливі нерви вловлюють подразнення і надсилають сигнал безпосередньо до спинного мозку. Томас зазначає, що спинний мозок не витрачає час на роздуми — до речі, це той самий короткий шлях, який використовує людський організм, коли ми торкаємося гарячої плити.

Дослідження показали, що існування цього рефлексу пояснюється простою захисною реакцією від паразитів: певна ділянка на боці собаки — улюблене місце для бліх, кліщів та колючих насінин рослин. Це дрібні, важкопомітні подразники, здатні впитися в шкіру або вкусити ще до того, як собака їх помітить. Замість того щоб покладатися на свідоме виявлення шкідника, природа передбачила для собак свого роду "швидку реакцію". До речі, цей самий базовий рефлекс змушує шкіру коня сіпатися, щоб струсити муху — простіше кажучи, механізм захищає тіло від небажаних гостей.

На жаль, існує думка, що таке посмикування лапи у собаки може свідчити про те, що тварині подобається те, що відбувається. Однак насправді це не так. Більше того, вчені вважають, що людям слід припинити робити те, що викликає такий рефлекс у тварини.

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