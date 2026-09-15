Вовсе не от удовольствия: почему у собак дергается лапа, когда их гладят (видео)

Большинство людей считают, что подергивание лапой во время того, когда собак гладят, свидетельствует о том, что животным нравится, то, что происходит. Новые данные указывают, что это вовсе не от удовольствия.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, однако нам все еще не так уж много известно о поведении этих животных. Например, многие люди считают, что подергивание лап у животных во время поглаживания свидетельствует о том, что им нравится. Но ученые утверждают, что это не совсем так, пишет Popular Science.

Большинство владельцев собак замечали нечто подобное: вы гладите определенный участок кожи на боку или спине собак, а затем замечаете, как у животного внезапно начинает дергаться задняя лапа, будто животное пытается убежать. Со стороны это выглядит забавно, будто животное получает удовольствие. Однако эксперты уверяют, что на самом деле это вряд ли доставляет питомцу какое-либо удовольствие.

По словам ветеринара из онлайн-сервиса консультаций Telavets Нэнси Томас, на самом деле подергивание лапы у собак свидетельствует о раздражении. Более того, такой сигнал свидетельствует о том, что человеку следует перестать поглаживать животное — спинной мозг, по сути, пытается сказать: "отстань от меня".

Почему лапа питомца подергивается?

По словам ученых, такие движения известны как рефлекторная дуга — своего рода "короткий путь" в нервной системе, позволяющий мгновенно отреагировать, минуя головной мозг. Когда что-то, например, человеческая рука, блоха или репейник, касается кожи в определенной зоне, чувствительные нервы улавливают раздражение и посылают сигнал прямо в спинной мозг. Томас отмечает, что спинной мозг не тратит время на раздумья — к слову, это тот же короткий путь, который использует человеческий организм, когда мы касаемся горячей плиты.

Исследования показали, что существование этого рефлекса сводится к простой защите от паразитов: определенная зона на боку собаки — излюбленное место для блох, клещей и колючих семян растений. Это мелкие, труднозаметные раздражители, способные впиться в кожу или укусить прежде, чем собака их заметит. Вместо того чтобы полагаться на осознанное обнаружение вредителя, природа предусмотрела для собак своего рода "быструю реакцию". К слову, этот же базовый рефлекс заставляет кожу лошади подергиваться, чтобы стряхнуть муху — проще говоря, механизм защищает тело от нежелательных гостей.

К сожалению, бытует мнение, что такое подергивание лапы у собаки может свидетельствовать о том, что животным нравится то, что происходит. Однако реальность такова, что на самом деле это не так. Более того, ученые считают, что людям следует перестать делать то, что вызывает такой рефлекс у животного.

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