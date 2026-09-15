Цепи душат 300-летнее дерево: его пытаются спасти сверхзвуковым потоком воздуха (фото)

Ученые используют сверхзвуковой поток воздуха, чтобы спасти древнее дерево, пережившее Войну за независимость США и удары молнии.

Древнее дерево-свидетель, пережившее не только Войну за независимость США, но также и прямое попадание молнии, столкнулось с новой угрозой своему существованию. Однако теперь знаменитый дуб в Юто-Спрингс, штат Южная Каролина, США, борется за жизнь из-за методов, которые специалисты по охране природы применяли десятилетия назад, чтобы сохранить 300-летнего гиганта, пишет Popular Science.

Сегодня возраст дерева-свидетеля оценивается в почти 300 лет. Ему было уже немало лет, когда 8 сентября 1781 года около 2000 британских и 2500 американских солдат сошлись в битве при Юто-Спрингс. Отметим, что это ожесточенное сражение считается последним полевым боем в Войне за независимость США. Согласно записям, к концу конфликта 1461 солдат был убит, ранен, взят в плен или пропал без вести, а обе стороны объявили о своей победе.

Недавно арборист Арон Ландсоу заявил, что за все время существования 14-метровое дерево пережило попадание нескольких свинцовых пуль, а также прямое попадание молнии. Около 50 лет назад в основание дуба ударила молния, едва не расколовшая его пополам.

Рабочие пытались спасти дерево, а потому обмотали его расщепленные ветви стальными цепями и тросами. Этот метод позволил дереву продержаться дольше, за последние пять десятилетий дерево сильно разрослось и теперь металлические крепления буквально врезаются в ствол. Более того, эксперты заметили, что в некоторых местах тросы уже полностью скрыты под слоем коры. Проще говоря, цепи и тросы буквально душат 300-летнее дерево, не позволяя ему получать достаточное количество питательных веществ из почвы.

Первоначальные поддерживающие цепи начали буквально душить само дерево Фото: SavATree

Теперь, в рамках подготовки к празднованию 250-летия страны местные власти в сотрудничестве с организацией American Battlefield Trust и арбористами из штата Нью-Йорк предпринимают новую попытку спасти дуб от гибели. Эксперты используют невероятно высокотехнологичную стратегию, чем это было прежде.

С помощью специального оборудования, создающего сверхзвуковой поток воздуха, рабочие разрыхлили сильно уплотненную почву вокруг корней дерева. Затем в грунт внесли питательную смесь на основе морских водорослей, чтобы дополнительно укрепить здоровье дуба.

Еще одном нововведением стала установка устройств непосредственно на основные ветви дерева. Эти небольшие, стратегически расположенные молниеотводы соединены медными кабелями, которые ведут к главному заземленному медному стержню, установленному примерно в трех метрах от дуба. Эти необычные на вид приспособления призваны предотвратить повторение инцидента, случившегося 50 лет назад.

На заключительном этапе к ветвям прикрепят новую систему поддерживающих тросов, после чего аккуратно демонстрируют старые цепи. Ожидается, что новые тросы будут сходиться в центре, благодаря чему дерево сохранит гибкость при порывах ветра. Эксперты считают, что такой подход позволит сохранить древний дуб на века.

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