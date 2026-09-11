"Ледниковый период" нам врал: рядом с саблезубой белкой не было американского гепарда — кто это был

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что "американские гепарды", обитающие на планете в ледниковый период, на самом деле, вовсе не были гепардами — это были совсем другие хищники.

В большинстве фильмов и мультфильмов о ледниковом периоде, в том числе и нашумевшем "Ледниковом периоде" показано одно и то же: климатические изменения и оледенение вызвали масштабные миграции животных и эволюционные адаптации. В них также показывается, как саблезубые белки носились с желудями, а рядом с ними обитали невероятно грозные хищники, такие как американские гепарды — ученые теперь утверждают, что это не совсем так, пишет Science Alert.

В период плейстоцена, примерно от 2,58 миллиона до 11 700 лет назад, Северная Америка стала домом для невероятного количества видов. В том числе, здесь обитали гигантские медведи высотой около 3,6 метра, а также шерстистые мамонты и американские гепарды, которые, как считается, охотились на американских антилоп.

Художественное изображение американского гепарда, весившего около 70 килограммов и достигавшего в длину примерно 2,4 метра от кончика хвоста до хвоста, преследующего сайгака Фото: UCSC

Однако теперь новый анализ ДНК и изотопов показал, что эти быстроногие хищники на самом деле вовсе не были гепардами. Ученые пришли к выводу, что древние хищники относились к родственному виду современной пумы (Puma concolor), а рацион этих хищников был невероятно разнообразным.

По словам ведущего автора исследования, палеогеномиста из Калифорнийского университета в Санта-Крузе Молли Кассат-Джонстон, эти кошки были невероятно гибкими. Отметим, что ранее вид Biology, Miracinonyx trumani считался эндемичной американской версией африканского гепарда (Acinonyx jubatus). Заблуждение объясняется схожими адаптациями к бегу, включая изящное стройное телосложение, длинные конечности и увеличенную емкость носовых раковин, что увеличивает потребление кислорода — ценой более мелких зубов в сравнении с другими кошачьими сородичами.

Фрагменты черепа M. trumani, обнаруженные глубоко под землей в пещере Natural Trap, штат Вайоминг Фото: UCSC

Теперь ученые провели палеонтологический анализ четырех ископаемых экземпляров M. trumani, включая один из Вайоминга, живший около 23 000 лет назад, и три из Юкона (канадская Арктика), жившие более 30 000 лет назад. Оказалось, что все эти хищники вели себя как совершенно разные кошки. В зависимости от места обитания.

Теперь ученые утверждают, что хищники имеют невероятно обширный ареал, простирающийся от Арктики до континентальной части США. Более того, вид демонстрирует сверхспециализацию на двух концах своего ареала, питаясь при этом двумя совершенно разными источниками пищи.

Результаты указывают на то, что северная популяция адаптировалась к своему ареалу, питаясь в основном рыбой, такой как лосось. В то время как северная придерживалась более стандартного рациона для кошек.

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