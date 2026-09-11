Самая причудливая змея в мире: на ее хвосте притаился странный "паук" (видео)

Исследователи раскрыли секрет строения самой причудливой змеи в мире, на хвосте которой расположен странный отросток, напоминающий паукообразное.

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, и многие из них имеют весьма причудливую форму. Многие существа на Земле обладают жалом в хвосте, однако науке известно лишь одно животное с невероятным "паучьим хвостом", пишет Science Alert.

Речь о паукохвостой рогатой гадюке (Pseudocerastes urarachnoides) родом из Ирана, которая получила свое меткое название благодаря своему внешнему виду и считается одной из самых причудливых змей в мире. Исследования показали, что в ходе эволюции у вида развился странный отросток на хвосте, который легко можно принять за паукообразное.

В новом исследовании ученые впервые использовали компьютерную томографию высокого разрешения, чтобы заглянуть внутрь гадюки — это позволило расширить наши знания о виде и его странном хвосте. Результаты указывают, что экстремальная эволюция коснулась не скелета гадюки, а ее чешуйчатой кожи.

Изменения произошли не в хребте змеи Фото: The Anatomical Record

Впервые вид заметили несколько десятилетий тому — тогда ученые предположили, что странный нарост может быть какой—то деформацией. Однако последующие открытия показали, что паукообразное образование — не насекомое, а особенность.

Более того, гадюки используют ее с невероятной эффективностью. Жуткие кадры P. urarachnoides в действии показывают, как змея хитро заманивает добычу своим искусственным пауком: гадюка поджидает добычу совершенно неподвижно, лишь изредка шевеля хвостом, что для окружающего мира выглядит как движение паука. Увы, попытка поймать этого паука становится последним, что делают в своей жизни некоторые птицы.

По словам ученых, использование такой хвостовой приманки известно как хвостовое приманивание и используется десятками змей. Однако у большинства видов на хвосте не прикреплен муляж, невероятно похожий на настоящего паука.

В новом исследовании ученые изучили первый экземпляр рогатой гадюки с паукообразным хвостом, обнаруженный учеными в 1968 году в Чикаго. При этом P. urarachnoides был признан отдельным видом лишь в исследовании, опубликованном в 2006 году, после того, как ученым удалось обнаружить еще один экземпляр. В результате они доказали, что странный хвост на самом деле является характерной чертой, а не уникальной особенностью, присущей отдельной особи.

Двадцать лет спустя рогатая гадюка с паукообразным хвостом стала предметом различных опубликованных исследований, но ее скелетная анатомия так и не была всесторонне изучена. В новом исследовании ученые изменили это. Результаты оказались весьма любопытными: анализ показал, что изменения произошли вовсе не в скелете змеи, а в структурах кожи хвоста. Проще говоря, паучий хвост образуется исключительно из мягких тканей и не имеют костной структуры — полностью состоит из кератина, подобно нашим ногтям.

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