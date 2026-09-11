Найдивніша змія у світі: на її хвості причаївся дивний "павук" (відео)

Дослідники розкрили таємницю будови найдивнішої змії у світі, на хвості якої розташований дивний відросток, що нагадує павукоподібну істоту.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, і багато з них мають досить химерну форму. Багато істот на Землі мають жало в хвості, проте науці відома лише одна тварина з неймовірним "павукоподібним хвостом", пише Science Alert.

Йдеться про павукохвосту рогату гадюку (Pseudocerastes urarachnoides) родом з Ірану, яка отримала свою влучну назву завдяки своєму зовнішньому вигляду і вважається однією з найдивовижніших змій у світі. Дослідження показали, що в ході еволюції у цього виду розвинувся дивний відросток на хвості, який легко можна сприйняти за павукоподібного.

У новому дослідженні вчені вперше застосували комп’ютерну томографію з високою роздільною здатністю, щоб зазирнути всередину гадюки — це дозволило розширити наші знання про цей вид та його дивний хвіст. Результати свідчать, що екстремальна еволюція торкнулася не скелета гадюки, а її лускатої шкіри.

Зміни відбулися не в хребті змії Фото: The Anatomical Record

Вперше цей вид помітили кілька десятиліть тому — тоді вчені припустили, що дивний наріст може бути якоюсь деформацією. Однак подальші відкриття показали, що це павукоподібне утворення — не комаха, а особливість.

Більше того, гадюки використовують її з неймовірною ефективністю. Моторошні кадри P. urarachnoides у дії показують, як змія хитро заманює здобич своїм штучним павуком: гадюка чекає на здобич, залишаючись абсолютно нерухомою, лише зрідка ворушачи хвостом, що для навколишнього світу виглядає як рух павука. На жаль, спроба спіймати цього павука стає останнім, що роблять у своєму житті деякі птахи.

За словами вчених, використання такої приманки на хвості відоме як "приманка хвостом" і застосовується десятками видів змій. Однак у більшості видів на хвості немає муляжу, який неймовірно схожий на справжнього павука.

У новому дослідженні вчені вивчили перший екземпляр рогатої гадюки з павукоподібним хвостом, виявлений вченими у 1968 році в Чикаго. При цьому P. urarachnoides було визнано окремим видом лише в дослідженні, опублікованому в 2006 році, після того, як вченим вдалося виявити ще один екземпляр. У результаті вони довели, що дивний хвіст насправді є характерною рисою, а не унікальною особливістю, притаманною окремій особині.

Через двадцять років рогата гадюка з павукоподібним хвостом стала предметом різних опублікованих досліджень, але її скелетна анатомія так і не була всебічно вивчена. У новому дослідженні вчені змінили цю ситуацію. Результати виявилися вельми цікавими: аналіз показав, що зміни відбулися зовсім не в скелеті змії, а в структурах шкіри хвоста. Простіше кажучи, павукоподібний хвіст утворений виключно з м’яких тканин і не має кісткової структури — повністю складається з кератину, подібно до наших нігтів.

Інші новини науки