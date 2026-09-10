Цих істот раніше не бачили: вперше в історії досліджено райони незвіданого дна Карибського моря

Дослідники склали карту 13 % незвіданого морського дна Карибського моря — вченим вдалося задокументувати неймовірну колекцію морських мешканців, яких раніше ніхто не бачив.

Бірюзові береги та білосніжні піски Тринідаду й Тобаго — дивовижне місце для туристів, але ми досі занадто мало знаємо про глибші шари місцевих морів. Тепер у рамках нового проєкту місцеві дослідники сподіваються змінити цю ситуацію, склавши карту 13% незвіданого морського дна — вчені задокументували захопливу колекцію морських мешканців, які раніше не були відомі науці, пише IFLScience.

У рамках глибоководної експедиції в липні 2026 року в Карибське море було відправлено науково-дослідне судно Інституту океанології Шмідта — вчені використовували дистанційно керований підводний апарат "СуБастіан".

Загалом вченим вдалося нанести на карту понад 11 335 квадратних кілометрів незвіданого морського дна Тринідаду і Тобаго. Загалом команді вдалося виявити 25 підводних полів уздовж морського дна, з яких із земної кори просочуються багаті на мінерали рідини, відомі як холодні витоки. Відомо, що ці системи виділяють метан і вуглеводні, забезпечуючи хімічні компоненти для енергії, яка живить безліч дивовижних і химерних морських екосистем.

Загалом експедиція тривала близько місяця, і за цей час вченим, схоже, вдалося виявити щонайменше 20 ймовірних нових видів. Одним із можливих нових видів вважається фіолетовий восьминіг. Насправді цей вид вперше було помічено у 2014 році — ще тоді вчені припустили, що перед ними новий вид, однак до цього моменту восьминіг не був описаний. Тепер команда вважає, що інформації, отриманої під час експедиції, вистачить, щоб описати новий вид фіолетових восьминогів.

Крім того, команда вивчає дані щодо кількох видів коралів, хижих губок та лангустів, які, на їхню думку, також можуть бути раніше неописаними видами.

Зазначимо, що це дослідження стало першою в історії глибоководною експедицією Тринідаду і Тобаго. Кожне нове відкриття — чи то екосистеми, виду чи поведінки — поглиблює наше розуміння того, що стоїть на кону, та зміцнює нашу здатність бути справжніми охоронцями цієї багато в чому невидимої, але надзвичайно важливої частини нашої країни.

Подано вечерю: водоспад із мантою на глибині 1025 метрів біля узбережжя Тринідаду і Тобаго Фото: Schmidt Ocean Institute

Ще одним захоплюючим моментом експедиції стало виявлення туші ската-мобули, який загинув і опустився на морське дно на глибині 1025 метрів. Ракоподібні, черв'яки та інші глибоководні тварини скористалися цією нагодою, щоб поласувати тканинами ската й отримати такі необхідні поживні речовини, яких у цьому середовищі так мало.

До речі, це явище добре відоме у китів, коли їхні масивні туші опускаються на морське дно, де можуть живити морську екосистему роками, а можливо, й десятиліттями. Однак у скатів та інших великих хрящових риб це явище трапляється набагато рідше.

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