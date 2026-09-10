Этих существ не видели ранее: впервые в истории изучены районы неизведанного Карибского морского дна

Исследователи составили карту 13% неизведанного морского дна Карибского моря — ученым удалось задокументировать невероятную коллекцию морских обитателей, которых не видели прежде.

Бирюзовые берега и белоснежные пески Тринидада и Тобаго — удивительное место для туристов, но нам все еще слишком мало известно о более глубоких слоях местных морей. Теперь в рамках нового проекта местные исследователи надеются изменить это, составив карту 13% неизведанного морского дна — ученые задокументировали захватывающую коллекцию морских обитателей, которые ранее не были известны науке, пишет IFLScience.

В рамках глубоководной экспедиции в июле 2026 года в Карибское море было выпущено научно-исследовательского судна Института океанологии Шмидта — ученые использовали дистанционно управляемого подводного аппарата "СуБастиан".

В общей сложности ученым удалось нанести на карту более 11 335 квадратных километров неизведанного морского дна Тринидада и Тобаго. В общей сложности команде удалось выявить 25 подводных полей вдоль морского дна, из которых из земной коры просачиваются богатые минералами жидкости, известные как холодные просачивания. Известно, что эти системы выбрасывают метан и углеводороды, обеспечивая химические компоненты для энергии, которая питает множество удивительных и причудливых морских экосистем.

В общей сложности экспедиция продлилась около месяца и за это время ученым, похоже, удалось обнаружить по меньшей мере 20 предполагаемых новых видов. Одним из возможных новых видов считается фиолетовый осьминог. На самом деле вид впервые был замечен в 2014 году — еще тогда ученые предположили, что перед ними новый вид, однако до этого момента осьминог не был описан. Теперь команда полагает, что полученной в ходе экспедиции информации хватит, чтобы описать новый вид фиолетовых осьминогов.

Кроме того, команда изучает данные по нескольким видам кораллов, хищных губок и лангустов, которые, по их мнению, также могут быть ранее не описанными видами.

Отметим, что это исследование стало первой в истории глубоководной экспедицией Тринидада и Тобаго. Каждое новое открытие, будь то открытие экосистемы, вида или поведения, углубляет наше понимание того, что поставлено на карту, и укрепляет нашу способность быть истинными хранителями этой во многом невидимой, но критически важной части нашей страны.

Подан ужин: водопад с мантой на глубине 1025 метров у побережья Тринидада и Тобаго Фото: Schmidt Ocean Institute

Еще одним захватывающим моментом экспедиции стало обнаружение туши ската-мобулы, который погиб и опустился на морское дно на глубине 1025 метров. Ракообразные, черви и другие глубоководные животные воспользовались этой возможностью, чтобы полакомиться тканями ската и получить столь необходимые питательные вещества, которых в этой среде так мало.

К слову, это явление хорошо известно у китов, когда их массивные туши опускаются на морское дно, где могут питать морскую экосистему годами, а возможно и десятилетиями. Однако у скатов и других крупных хрящевых рыб это явление встречается гораздо реже.

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