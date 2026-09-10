От эмбриона в яйце до взрослой особи: картину развития динозавраа воссоздали впервые в истории

Детеныш динозавра, не вылупившийся из яйца, помог палеонтологам воссоздать картину развития троодона от эмбриона до взрослой особи.

Образец MOR 246-11 — невероятно ценная окаменелость, представляющая собой минерализованные останки динозавра, не сумевшего вылупиться из яйца. Эти окаменелые останки представляют собой редкий взгляд на раннее развитие одного из самых загадочных динозавров палеонтологии, пишет IFLScience.

Известно, что образец MOR 246-11 также известен как троодон, или Troodon formosus, и является прекрасным примером того, насколько сложной может быть таксономия при работе с древними останками. По словам ученых, динозавр получил свое название по единственному зубу, найденному в 1856 году, что значительно усложняет идентификацию немногочисленных останков.

Ученым необходимо было больше окаменелостей — к счастью, формация Ту-Медисин в Западной Монтаке предоставила науке все необходимое. Отложения, датируемые поздним меловым периодом (82–74 миллиона лет назад), представляют собой окаменелые осадки озер и ручьев того времени, когда формировались Скалистые горы. Они славятся исключительной сохранностью редких останков динозавров, включая редкий эмбрион, все еще находящийся в яйце.

В результате, ученые получили новую коллекцию ископаемых, относящихся к троодону. Это захватывающая новость для динозавра, останков которого исторически было мало, и даже более. Фактически, палеонтологи смогли изучить изменения в его скелетных останках от эмбриона до взрослого состояния, показав, как он развивался с течением времени.

Реконструкция Troodon formosus Фото: Clarissa Koos

Авторы исследования отмечают, что им впервые в истории удалось подробно описать весь скелет троодона. Сегодня ученые все еще сосредоточены на особенностях роста тазовых и голенных костей, но в работе находятся описания осевого столба, передних конечностей и черепа. Анализ ископаемых останков из формации Ту-Медисин выявил закономерность роста, которая происходила на последовательных этапах, что предполагает ограниченное влияние факторов окружающей среды на рост этих динозавров. Любопытно, что у взрослых особей также были более крепкие кости и более короткие конечности в сравнении с молодыми, что может указывать на определенное поведение при жизни.

По словам соавтора исследования, профессора Университета штата Монтана, доктора Дэвида Варриккио, молодые особи могут быть немного более проворными, легкими на ногах в сравнении со взрослыми особями. Результаты анализа указывают на том, что взрослые особи были более мускулистые. Вероятно, это связано с тем, что молодые особи были более склонны убегать от опасностей или угроз, в то время как взрослые лучше подготовлены к столкновениям или более крупной добыче.

Отметим, что исследования также показали, что троодонты относились к прицеподобным динозаврам, передвигались на двух ногах и немного напоминали велоцирапторов. У них также был впечатляющий коготь на втором пальце и большой мозг.

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