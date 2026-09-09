В океане происходит нечто странное: осьминога, катающегося верхом на дельфине, засняли на видео

Невероятные снимки осьминога, катающегося верхом на дельфине, засняла на камеру — такое поведение свидетельствует о росте популяции головоногих моллюсков.

Фото, сделанные у побережья Великобритании показывают, что не только люди могут получать удовольствие от необычной поездки. Волонтер проекта "Дельины Риссо" Билл Коулсон запечатлел необычный момент, когда осьминог катается верхом на дельфине, пишет IFLScience.

Дельфины Риссо (Grampus griseus), как правило, обитают в глубоких водах и питаются в основном кальмарами. В то же время исследователи Морской биологической ассоциации заявили об увеличении численности обыкновенных осьминогов у побережья юго-западной части Великобритании с прошлого года. В 2025 году на юго-западе наблюдался самый большой всплеск численности обыкновенных осьминогов как минимум за 75 лет.

Відео дня

По словам магистра наук Джоша Саймса из Университета Эксетера, эти удивительные фото дают захватывающее представление об экологии питания дельфинов и меняющейся морской среды. Дельфины Риссо тесно связаны с головоногими моллюсками, и подобные наблюдения помогают нам понять, как они реагируют на изменение доступности добычи

Ученые утверждают, что рост популяции осьминогов влияет на рыболовлю в этом районе, поскольку осьминоги стали поедать бурых крабов (Cancer pagurus), европейских омаров (Homarus gammarus) и королевских гребешков (Pecten maximus), которых вылавливают у побережья Великобритании в коммерческих целях.

Наблюдения за взаимодействием между дельфинами и осьминогами помогают продемонстрировать, как изменения численности вида могут могу распространяться по всей экосистеме. Взаимодействие также является убедительным напоминанием о том, насколько взаимосвязана наша морская среда и почему нам необходимо продолжать ее изучение.

Исследователи полагают, циклическое увеличение численности осьминогов предоставляет новые возможности для питания дельфинов Риссо. Эти результаты отражают воздействие потепления океанов и морских тепловых волн, которые могут изменить распространение различных видов и вызвать изменения в моделях питания и поведении.

К слову, в 2023 году в заливе Хаураки недалеко от острова Кавау был зафиксирован случай, когда осьминогкатлся верхом на акуле, что тогда было описано Оклендским университетом как "поистине загадочное зрелище".

Научный феномен, когда животные действительно ездят верхом на других, называется форезией. В этих случаях "всадник" получает какую-то выгоду, в то время как животное, на котором он едет, ничего не получает, но и ничего не теряет. Впрочем, ученые не знают, почему в этом случае осьминог катался верхом на дельфине.

Другие новости науки