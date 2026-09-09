В океані відбувається щось дивне: восьминога, який катається верхи на дельфіні, зняли на відео

Неймовірні знімки восьминога, який катається верхи на дельфіні, зняла на камеру — така поведінка свідчить про зростання популяції головоногих молюсків.

Фотографії, зроблені біля узбережжя Великої Британії, свідчать, що не лише люди можуть отримувати задоволення від незвичайної подорожі. Волонтер проєкту "Деліни Ріссо" Білл Коулсон зафіксував незвичайний момент, коли восьминіг катається верхи на дельфіні, пише IFLScience.

Дельфіни Ріссо (Grampus griseus), як правило, мешкають у глибоких водах і харчуються переважно кальмарами. Водночас дослідники Морської біологічної асоціації повідомили про збільшення чисельності звичайних восьминогів біля узбережжя південно-західної частини Великої Британії порівняно з минулим роком. У 2025 році на південному заході спостерігався найбільший сплеск чисельності звичайних восьминогів щонайменше за 75 років.

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За словами магістра наук Джоша Саймса з Ексетерського університету, ці дивовижні фотографії дають захоплююче уявлення про екологію харчування дельфінів та мінливе морське середовище. Дельфіни Ріссо тісно пов’язані з головоногими молюсками, і подібні спостереження допомагають нам зрозуміти, як вони реагують на зміни доступності здобичі

Вчені стверджують, що зростання популяції восьминогів впливає на рибальство в цьому районі, оскільки восьминоги почали поїдати бурих крабів (Cancer pagurus), європейських омарів (Homarus gammarus) та королівських гребінців (Pecten maximus), яких виловлюють біля узбережжя Великої Британії з комерційною метою.

Спостереження за взаємодією між дельфінами та восьминогами допомагають продемонструвати, як зміни чисельності виду можуть поширюватися по всій екосистемі. Ця взаємодія також є переконливим нагадуванням про те, наскільки взаємопов’язане наше морське середовище і чому нам необхідно продовжувати його вивчення.

Дослідники вважають, що циклічне збільшення чисельності восьминогів відкриває нові можливості для харчування дельфінів Ріссо. Ці результати відображають вплив потепління океанів та морських теплових хвиль, які можуть змінити ареал поширення різних видів і спричинити зміни в моделях харчування та поведінці.

До речі, у 2023 році в затоці Хауракі неподалік від острова Кавау було зафіксовано випадок, коли восьминіг катався верхи на акулі, що тоді було описано Оклендським університетом як "справді загадкове видовище".

Науковий феномен, коли тварини справді їздять верхи на інших, називається форезією. У таких випадках "вершник" отримує певну вигоду, тоді як тварина, на якій він їде, нічого не отримує, але й нічого не втрачає. Втім, вчені не знають, чому в цьому випадку восьминіг катався верхи на дельфіні.

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