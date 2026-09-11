Обнаружен новый вид юрского существа, похожий на древнего кальмара — в разы больше сородичей (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили окаменелость древнего существа, времен юрского периода, длина которого в 10 раз превышала длину сородичей — самый крупный из всех зарегистрированных.

Раскопки в регионах, которые в прошлом были покрыты древними океанами, могут привести к обнаружению того, что выглядит как гигантские пули, вкрапленные в породу. Эти окаменелости известны как белементы и представляют собой окаменелые останки существа, похожего на кальмара, вымершего около 66 миллионов лет назад, пишет IFLScience.

Отметим, что окаменелости белементов встречаются довольно часто, однако порой ученым удается обнаружить удивительные экземпляры — например, в этот раз. В новом исследовании команда, изучавшая окаменелости, найденные в Вайоминге, обнаружила окаменелости крупнейшего в своем роде белемета.

Как правило, размеры этих древних существ варьировались от нескольких миллиметров до среднего размера около 7 сантиметров. Однако недавно обнаруженная особь превзошла все ожидания: бочкообразный рострум этого белемента достигал в длину около 10 сантиметров, а в ширину — около 6 сантиметров в самом широком месте. Это делает это самым толстым рострумом белемнита из когда-либо найденных.

Wyoteuthis linsterorum заставляет обыкновенного Pachyteuthis belemnite выглядеть как игрушка Фото: Jessica Lippincott

Новый вид был назван в честь Клиффа Линстера, который нашел и передал голотипные окаменелости, это новый род и вид, датируемый 160 миллионами лет назад. По словам соавтора исследования, палеонтолога Джессики Липпинкотт из Вайоминга, им с коллегами ранее не встречалось ничего подобного.

В общей сложности ученым удалось обнаружить лишь два экземпляра нового вида, что указывает на его редкость. Точная причина, по которой они оказались среди обычных экземпляров Pachyteuthis, неясна, но возможно, они питались рыбой или другими белемнитами. Считается, что длина тела этих существ, вероятно, достигала около 60 сантиметров в длину.

Ученые полагают, что новый вид, вероятно, мог быть добычей для более крупных морских рептилий, однако потребуется больше исследований, чтобы выяснить это.

Отметим, что сегодня науке известны более 20 000 видов рептилий и птиц. Из 700 или более видов динозавров, которые были идентифицированы, вероятно, существует значительно больше видов, которые нам все еще предстоит открыть в будущем.

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