Виявлено новий вид юрської істоти, схожої на стародавнього кальмара — у рази більший за своїх родичів (фото)

У новому дослідженні вчені виявили скам’янілість стародавньої істоти, що жила в юрському періоді, довжина якої в 10 разів перевищувала довжину її родичів — найбільша з усіх зареєстрованих.

Розкопки в регіонах, які в минулому були вкриті стародавніми океанами, можуть призвести до виявлення об’єктів, що виглядають як гігантські кулі, вкраплені в породу. Ці скам’янілості відомі як белементи і являють собою скам’янілі останки істоти, схожої на кальмара, що вимерла близько 66 мільйонів років тому, пише IFLScience.

Зазначимо, що скам’янілості белеметів трапляються досить часто, проте інколи вченим вдається виявити дивовижні екземпляри — наприклад, цього разу. У новому дослідженні команда, яка вивчала скам’янілості, знайдені у Вайомінгу, виявила скам’янілості найбільшого у своєму роді белемета.

Як правило, розміри цих стародавніх істот коливалися від кількох міліметрів до середнього розміру близько 7 сантиметрів. Однак нещодавно виявлена особина перевершила всі очікування: бочкоподібний рострум цього белемніта сягав у довжину близько 10 сантиметрів, а в ширину — близько 6 сантиметрів у найширшому місці. Це робить його найтовстішим рострумом белемніта з усіх, що коли-небудь були знайдені.

Wyoteuthis linsterorum змушує звичайного Pachyteuthis belemnite виглядати як іграшка Фото: Jessica Lippincott

Новий вид було названо на честь Кліффа Лінстера, який знайшов і передав голотипні скам’янілості; це новий рід і вид, що датується 160 мільйонами років тому. За словами співавтора дослідження, палеонтолога Джесіки Ліппінкотт із Вайомінгу, вони з колегами раніше не зустрічали нічого подібного.

Загалом вченим вдалося виявити лише два екземпляри нового виду, що свідчить про його рідкісність. Точна причина, через яку вони опинилися серед звичайних екземплярів Pachyteuthis, залишається незрозумілою, але, можливо, вони харчувалися рибою або іншими белемнітами. Вважається, що довжина тіла цих істот, ймовірно, сягала близько 60 сантиметрів.

Вчені вважають, що цей новий вид, ймовірно, міг бути здобиччю для більших морських рептилій, однак для з’ясування цього потрібно провести додаткові дослідження.

Зазначимо, що на сьогодні науці відомо понад 20 000 видів рептилій і птахів. З-поміж 700 або більше видів динозаврів, які було ідентифіковано, ймовірно, існує значно більше видів, які нам ще належить відкрити в майбутньому.

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