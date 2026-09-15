Ланцюги душать 300-річне дерево: його намагаються врятувати за допомогою надзвукового потоку повітря (фото)

Вчені використовують надзвуковий потік повітря, щоб врятувати старовинне дерево, яке пережило Війну за незалежність США та удари блискавки.

Стародавнє дерево-свідок, яке пережило не лише Війну за незалежність США, а й пряме влучання блискавки, зіткнулося з новою загрозою своєму існуванню. Однак тепер знаменитий дуб у Юто-Спрінгс, штат Південна Кароліна, США, бореться за життя через методи, які фахівці з охорони природи застосовували десятиліття тому, щоб зберегти 300-річного гіганта, пише Popular Science.

Сьогодні вік дерева-свідка оцінюється майже в 300 років. Йому було вже чимало років, коли 8 вересня 1781 року близько 2000 британських і 2500 американських солдатів зійшлися в битві під Юто-Спрінгс. Зазначимо, що ця запекла битва вважається останнім польовим боєм у Війні за незалежність США. Згідно із записами, до кінця конфлікту 1461 солдат був убитий, поранений, взятий у полон або зник безвісти, а обидві сторони оголосили про свою перемогу.

Нещодавно арборист Арон Ландсоу заявив, що за весь час свого існування 14-метрове дерево пережило кілька влучень свинцевих куль, а також пряме влучення блискавки. Близько 50 років тому в підніжжя дуба влучила блискавка, яка ледь не розколола його навпіл.

Робітники намагалися врятувати дерево, тому обмотали його розщеплені гілки сталевими ланцюгами та тросами. Цей метод дозволив дереву протриматися довше, за останні п’ять десятиліть дерево сильно розрослося, і тепер металеві кріплення буквально врізаються в стовбур. Більше того, експерти помітили, що в деяких місцях троси вже повністю приховані під шаром кори. Простіше кажучи, ланцюги й троси буквально душать 300-річне дерево, не даючи йому отримувати достатню кількість поживних речовин із ґрунту.

Початкові опорні ланцюги почали буквально душити саме дерево Фото: SavATree

Зараз, у рамках підготовки до святкування 250-річчя країни, місцева влада у співпраці з організацією American Battlefield Trust та арборістами зі штату Нью-Йорк робить нову спробу врятувати дуб від загибелі. Експерти використовують набагато більш високотехнологічну стратегію, ніж раніше.

За допомогою спеціального обладнання, що створює надзвуковий потік повітря, робітники розпушили сильно ущільнений ґрунт навколо коренів дерева. Потім у ґрунт внесли поживну суміш на основі морських водоростей, щоб додатково зміцнити здоров’я дуба.

Ще одним нововведенням стало встановлення пристроїв безпосередньо на основних гілках дерева. Ці невеликі, стратегічно розташовані блискавковідводи з’єднані мідними кабелями, які ведуть до головного заземленого мідного стрижня, встановленого приблизно за три метри від дуба. Ці незвичайні на вигляд пристрої покликані запобігти повторенню інциденту, що стався 50 років тому.

На заключному етапі до гілок прикріплять нову систему опорних тросів, після чого обережно демонструють старі ланцюги. Очікується, що нові троси сходитимуться в центрі, завдяки чому дерево збереже гнучкість під час поривів вітру. Експерти вважають, що такий підхід дозволить зберегти стародавній дуб на століття.

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