Освобожденный Вилли, "кот-мэр" Стаббс и собаки со звездой на Аллее славы: самые известные животные в мире

Фокус собрал истории самых известных животных, которые прославились в разных сферах — от культуры и кинематографа до политики и науки.

Рин Тин Тин: первая в мире собака-кинозвезда

Шла Первая мировая война. 15 сентября 1918 года американский капрал Ли Дункан подобрал в разбомбленном питомнике во Франции немецкую овчарку с пятью новорожденными щенками. Двух щенков он забрал себе и назвал их Рин Тин Тин и Нанетт — в честь маленьких кукол-амулетов, которые французские дети дарили на удачу американским солдатам. Так началась история самого известного в мире пса-актера, который стал настоящей легендой кинематографа.

После окончания войны капрал Дункан забрал Рин Тин Тина с собой в Лос-Анджелес, а затем начал водить питомца на выставки и кинопробы. Уже в 1922 году Рин Тин Тин впервые появился на экране в фильме «Человек из реки Hell's River» (1922) — пес подменил волка, испугавшегося камер. Однако настоящий успех пришел к Рин Тин Тину немного позже, после выхода фильма «Где начинается север» — лента имела невероятный успех.

Рин-Тин-Тин снялся в 30 фильмах Уорнер Бразерс, вел собственное шоу и заработал звезду на Аллее славы Фото: Warner Bros.

Еще один любопытный факт о Рин Тин Тине: пес фактически стал спасителем студии Warner Bros. Дело в том, что в 1920-х годах молодая кинокомпания Warner Bros находилась на грани банкротства. Но фильмы с участием Рин Тин Тина стали настолько популярными, что буквально завалили студию деньгами. Представитель студии Джек Уорнер даже называл овчарку «ипотечным плательщиком», поскольку доходы от фильмов с его участием покрывали все долги компании, а также финансировали другие проекты.

Существует легенда, что на первой церемонии вручения премии «Оскар» в 1929 году именно Рин Тин Тин набрал наибольшее количество голосов в номинации «Лучший актер». Впрочем, Киноакадемия все же отдала премию человеку — Эмилю Яннингсу. Но имя Рин Тин Тина все же было увековечено в истории — в возрасте 13 лет пес получил собственную именную звезду на Голливудской Аллее славы.

Умер Рин Тин Тин 10 августа 1932 года — его смерь стала вСША настоящей национальной трагедией.

Немецкая овчарка Рин Тин Тин в фильме "Замерзшая река", 1929 год Фото: Wikipedia

Фокус собрал истории других животных, которые стали известными не только в кинематографе, но и в других сферах — в том числе, в науке, поп-культуре и военном деле.

Собаки в космосе: Лайка, Стрелка и Белка

Лайка — одна из самых известных и трагических фигур в истории космонавтики. Она стала первым живым существом, выведенным на орбиту Земли, доказав, что живой организм способен переносить условия невесомости: в 1957 году Лайка была выведена на орбиту Земли на советском корабле «Спутник-2». Увы, она погибла во время полета, что стало настоящей трагедией.

Отметим, что для первых космических миссий ученые сознательно выбирали дворняг, поскольку они казались более выносливыми и привыкшими к холоду, голоду, стрессу и тяжелым условиям. Полет Лайки готовили в невероятной спешке, так как хотели успеть организовать «что-то эпическое» к 40-летию Октябрьской революции. В результате на разработку спутника с герметической кабиной для животного выделили лишь менее месяца.

3 ноября 1957 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Спутник-2» с Лайкой на борту. Чтобы получать информацию о самочувствии собаки, на космическом корабле были установлены датчики пульса, дыхания и давления. К сожалению, Лайка из этого полета не вернулась.

Лишь в 2002 году были раскрытыподробности этого исторического полета: оказалось, что при старте пульс Лайки от страха и перегрузок подскочил, а терморегуляция кабины дала сбой. Корпус спутника сильно раскалился на солнце, а температура внутри поднялась до 40°C. Лайка погибла уже через 5-7 часов после старта, совершив около 4-5 оборотов вокруг Земли — причиной смерти стал перегрев и стресс.

Полет Лайки и ее трагическая смерть вызвали резонанс в обществе: одни утверждали, что люди не должны заставлять животных страдать ради науки, а другие настаивали, что смерть Лайки не была напрасной — полет доказал, что живое существо может выжить при выходе на орбиту Земли.

Трагический полет Лайки открыл путь в космос для других животных — в частности, Белки и Стрелки, которые, к счастью, вернулись живыми.

Лайка стала первой в мире собакой-космонавтом, но она, увы, не выжила во время полета Фото: Wikipedia

В 1960 году собаки Белка и Стрелка стали первыми животными в истории, которые совершили суточный орбитальный полет и успешно вернулись живыми. По сути, именно их успешное возвращение открыло путь для космических полетов людей.

Белка и Стрелка — самые успешные и известные собаки-космонавты в истории. Их триумф в 1960 году стал подтверждением того, что полет человека в космос является безопасным и возможным. Подобно Лайке, Белка и Стрелка были обычными дворняжками. Но выбирали их по определенным критериям:

пол — только самки;

вес и размер — до 6 килограммов;

рост — до 35 сантиметров;

возраст — от 2 до 6 лет;

окрас — обязательно светлый, поскольку их было лучше видно на черно-белых снимках;

характер: Белка была лидером, а Стрелка немного замкнутой.

Перед полетом обе собаки прошли специальную подготовку — их тренировали в центрифугах, барокамерах, а также приучали к длительному пребыванию в замкнутых пространствах. 19 августа 1960 года Белка и Стрелка, а вместе с ними 42 мыши, две крысы, мухи-дрозофилы, а также некоторые растения и грибы отправились в космос. Полет длился 25 часов, за которые корабль совершил 17 полных оборотов вокруг Земли. На борту также впервые в истории была установлена телевизионная связь — ученые смогли наблюдать за поведением животных в невесомости.

Собаки Белка и Стрелка после орбитального полета Фото: Wikipedia

Овечка Долли: подарила надежду миллионам

Овечка Долли — самая известная овца в истории науки; в 1996 году она стала первым в истории млекопитающим, которого успешно удалось клонировать из клетки взрослого организма — настоящий прорыв в генетике и эволюции.

Несмотря на то, что Долли была рождена в 1996 году, мир узнал о ее существовании лишь в начале 1997 года, когда ученые убедились, что эксперимент удался. Процесс создания Долли стал настоящей революцией: ученые использовали обычную клетку молочной железы взрослой овцы породы финн-дорсет. Из этой клетки извлекли ядро, где содержался весь генетический материал, и поместили его в донорскую яйцеклетку. С помощью электрического разряда клетки заставили слиться, и яйцеклетка начала делиться, словно обычный оплодотворенный эмбрион. Его позже подсадили суррогатной матери, которая и выносила Долли — детеныш получил название в честь певицы Долли Партон. В общей сложности для успеха потребовалось 277 попыток.

Овечка Долли прожила 6,5 лет, хотя в среднем обычные овцы этой породы живут 11-12 лет. За это время она трижды приводила потомство от обычного барана — всего на свет появилось шесть ягнят. Это доказало, что клонированные животные способны давать потомство.

Отметим, что у Долли обнаружили прогрессирующее заболевание легких и тяжелый артрит, а преждевременная смерть овечки вызвала жаркие споры среди ученых: некоторые считали, что Долли уже родилась «генетической старухой». Поскольку клетку взяли у 6-летней овцы, в момент рождения теломеры Долли уже могли быть были повреждены. Впрочем, последующие исследования показали, что этот дефект, на самом деле, возникает не всегда.

Долли — самая известная овца в мире Фото: Wikipedia

Колли Лесси — культурный феномен

Пес по имени Пэл стал первым и самым известным исполнителем роли преданной шотландской овчарки (колли) Лесси в фильме 1943 года — позже его потомки играли Лесси в последующих поколениях фильмов и сериалов. Как и Рин Тин Тин, Лесси удостоен собственной звезды на Аллее Славы.

Лесси — вероятно, самая известная собака в истории мирового кинематографа и литературы. Персонаж стал международным символом безусловной преданности, ума и героизма, сделав длинношерстых колли одной из самых популярных пород во всем мире.

Постер к фильму "Лесси" Фото: Википедия

Образ Лесси создал англо-американским писателем Эриком Найтом — в 1938 году он опубликовал короткий рассказ «Лесси возвращается домой». Прототипом главного персонажа стал собственный колли писателя по имени Тутс. Популярность рассказа была такой, что спустя два года Найт расширил его до полноценной повести.

Еще несколько лет спустя, в 1943-м, киностудия Metro-Goldwyn-Mayer экранизировала роман Эрика Найта — фильм имел грандиозный успех. Главную роль в нем сыграл пес по кличке Пэл. Изначально он не должен был сниматься в фильме — планировалось, что главную роль исполнит выставочная колли-самка. Однако во время съемок сцены переправы через бурную реку она испугалась, а потому было принято решение поменять ее на Пэла. Эмоциональность и актерская "игра" собаки впечатлила режиссера.

Еще один любопытный факт: по сюжету Лесси — это самка, однако в фильмах и сериалах ее всегда играли кобели. На это было две причины: во-первых, колли-самцы крупнее и обладают более эффектной шерстью; во-вторых, самки-колли линяют два раза в год, а самцы — только раз.

Лесси стала культурным феноменом и получила собственную именную звезду на Аллее славы. Звезда одна — несмотря на то, что в фильмах и сериалах эту роль исполнили три разных животных.

Пэл в роли Лесси в 1942 году Фото: Wikipedia

Косатка Кейко: оказалась ближе к людям, чем к китам

Кейко — самец косатки, сыгравший главную роль в культовом фильме «Освободите Вилли», который вышел на большие экраны в 1993 году. Фильм получил невероятный успех на территории Соединенных Штатов, а затем в мире развернулась масштабная благотворительная кампания, благодаря которой Кейко в конце концов отпустили на волю в открытый океан у побережья Исландии.

Самец получил японское имя Кейко, что в переводе означает «Счастливчик», однако начало его жизни было весьма трагичным: в возрасте около двух лет самца выловили из океана и продали в исландский аквариум. Затем животное передали в парк развлечений в Канаде, а далее — в развлекательный парк Reino Aventura в Мехико. У вы, вода в нем была водопроводной и слишком теплой для того, чтобы полярное млекопитающее мог чувствовать себя комфортно. В результате у Кейко развилась кожная болезнь, наблюдался серьезный дефицит веса, а его спинной плавник полностью опустился набок.

Кейко сыграл заглавную роль в культовом фильме "Освободите Вилли" Фото: Википедия

В 1992 году киностудия Warner Bros искала косатку для съемок в фильме о мальчике, который спасает кита из аквариума. Кейко подошел идеально, поскольку был невероятно миролюбивым и послушным, а фильм «Освободите Вилли» в конце концов завоевал невероятный успех. В финале фильма освобожденный кит возвращается в океан, однако в реальности Кейко вернулся в свой тесный бассейн. К счастью для млекопитающего, это запустило мощную волну возмущения по всему миру — дав старт движению под лозунгом «Освободите Вилли в реальной жизни». Кампания увенчалась успехом: в 1996 Кейко перевезли в специально построенный огромный аквариум в штате Орегон, США. Спустя два года самца вылечили от болезней, ему удалось набрать более тонны веса и в конце концов он вновь стал здоровым китом. В 2002 году его наконец-то выпустили в открытый океан — кит проплыл сотни километров и добрался до берегов Норвегии.

Освоиться в дикой природе Кейко так и не смог. Косатки — невероятно социальные существа со сложными семейными связями и собственным языком. Кейко вырос среди людей, а потому попросту не понимал сородичей, а они не принимали его. В результате Кейко в поисках человеческой компании приплыл к норвежскому фьорду, катал на спине детей и позволял людям гладить его. Похоронили косатку Кейко там же, во фьорде, на берегу.

Косатка Кейко, декабрь 1998 года Фото: Wikipedia

Военное дело и спасение людей: пес Патрон, Балто и Стабби

С началом полномасштабного вторжения России, украинская собака, вынюхивающая взрывчатку, стала национальным героем и мировым символом несокрушимости. Пес Патрон помог ГСЧС Украины обнаружить сотни мин и снарядов, а также получил государственную награду от президента Украины, а также был удостоен статуса «Пса доброй воли» от UNICEF.

Пес Патрон, пожалуй, самая известная собака в Украине Фото: dsns.gov.ua

Хаски Балто — еще один пес, получивший известность во всем мире и ставший настоящим национальным героем США, он также является самой известной ездовой собакой в истории. Сообразительность и выносливость Балто во время «Великой гонки милосердия» в 1925 году спасли от смерти сотни детей на Аляске.

В январе 1925 года в отдаленном приморском городке Ном на Аляске вспыхнула эпидемия смертельно опасной болезни — дифтерии. Большинство больных составляли маленькие дети коренных народов, не имевшие иммунитета.

Единственный местный врач Леонгард Сеппала обнаружил, что местные запасы вакцины полностью иссякли, а новая партия лекарства была лишь в Анкоридже — за тысячи километров от города. Поезд мог довести вакцину лишь до станции Ненана, расположенной в 1085 километрах от Нома. В то же время самолет не мог доставить вакцину, поскольку зима, ураганы и температура до -45°C не позволяли этого. В результате, единственным шансом на спасение стали собачьи упряжки.

Храбрый пес Балто, который доставил детям сыворотку против дифтерии, стал героем популярного мультфильма Фото: Википедия

Для доставки сыворотки была организована беспрецедентная эстафета из 20 погонщиков и около 150 собак. Упряжкам предстояло передавать ящик с лекарствами из рук в руки: в обычных условиях такой путь занял бы до 25 дней, однако лекарство в специальных контейнерах могло выдержать не более 6 дней дороги.

На момент эстафеты Балто было 6 лет и он возглавил упряжку Гуннара Каасена — самец не считался выдающимся лидером, а также был слишком тяжелым и медленным для скоростной гонки, потому его часто использовали для перевозки тяжелых грузов. Однако в экстремальных условиях именно Балто проявил свой характер и спас ситуацию.

Путь, который проделал Балто, доставляя лекарства Фото: Википедия

Упряжка Каасена с лидером Балто должна была пройти один из финальных этапов эстафеты, однако погода ухудшилась настолько, что этот этап едва не стал трагичным. Из-за снежного урагана видимость упала до ноля, а температура — до минус 45°C. В результате Гуннару Каасену пришлось полностью положиться на чутье Балто — собака самостоятельно ориентировалась на занесенной снегом трассе, чудом обходя трещины и проруби на льду.

В какой-то момент порыв ветра опрокинул сани, а ящик с сывороткой упал в глубокий снег — Каасену пришлось голыми руками в темноте откапывать лекарства, чтобы вовремя доставить их детям. Когда они добрались до следующего пункта пересменки, там горел свет, но погонщик спал, не ожидая упряжку так рано в такую бурю. Видя, что у его собак еще есть силы, а время истекает, Каасен принял решение не терять минуты и продолжать путь без отдыха.

2 февраля 1925 года в 5:30 утра упряжка под руководством Балто вошла в Ном. Таким образом, на доставку вакцины потребовалось 5 дней и 7 часов, а лекарство в конце концов спасло жизни сотен детей — а Балто прославился на весь мир. Он умер в марте 1933 года в возрасте 14 лет.

Гуннар Каасен и Балто, 1925 год Фото: Wikipedia

Сержант Стабби — еще один пес, которого невозможно не вспомнить. Он считается самым титулованным псом Первой мировой войны. Сержант Стабби служил в американской армии, участвовал в 17 боях, предупреждал солдат о газовых атаках, находил раненных на поле боя, а также самостоятельно задержал немецкого шпиона, за что и получил звание сержанта.

К слову, сержант Стабби — единственная собака в истории США, которой было присвоено воинское звание сержанта за боевые заслуги, а не просто как почетный титул.

Сержант Стабби считается самым титулованным псом Первой мировой войны Фото: Wikipedia

Политика и государственная служба: кот-мэр Стаббс

Кот Стаббс — один из самых известных четырехлапых политиков в мире, который в течение почти два десятилетия, с 1997 по 2017 год, занимал должность почетного мэра курортного городка Талкитна на Аляске.

«Правление» кота Стаббса превратило провинциальный поселок в популярный туристический центр и стало живым символом американского локального юмора. История Стаббса началась в 1997 году, когда менеджер местного магазина Nagley's General Store Лори Стек нашла коробку с выброшенными котятами. Один из них был без хвоста, за что и получил имя Стаббс — «куцый». Лори оставила рыжего котенка жить в магазине.

В том же году в Талкитне должны были состояться выборы мэра: местные жители были настолько разочарованы реальными кандидатами, что решили пошутить — запустили шутливую кампанию в поддержку рыжего бесхвостого кота. Избиратели массово вписывали в бюллетени имя кота, что сделало Стаббса мэром.

Мэр Стаббс на отдыхе, 2006 год Фото: Wikipedia

После этого в город ринулись тысячи туристов со всего земного шара — от Японии до Европы. Все хотели посетить магазин и сделать фото с мэром. Это дало мощный толчок для развития местных отелей, кафе и сувенирных скамеек.

В 2013 году на жизнь кота-мэра было совершено покушение, на Стаббса набросился большой бродячий пес, в результате чего мэр получил тяжелые травмы: переломы костей, разорванное легкое и глубокие раны. К счастью, Стаббс выжил — самый известный в мире кот-политик умер от старости в июле 2017 года в возрасте 20 лет. Его смерть стала большой утратой для всего штата Аляска.