Чому собаки так люблять ритися у смітті: улюбленців рухає внутрішній вовк

Більшість власників собак помічали, що їхні улюбленці мають слабкість до сміття — тварини обожнюють ритися у відходах, і, схоже, на це є вагома причина.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але ми досі надзвичайно мало знаємо про те, чим зумовлена та чи інша поведінка тварин. Наприклад, більшість власників собак помічали, що наші улюбленці обожнюють ритися у смітті — вчені з’ясували, що на це є вагома причина, пише Science Focus.

Дослідження показують, що, подібно до своїх прадавніх предків — вовків, — наші улюбленці не проти погратися з предметами, які видають найогидніший запах. Наші улюбленці звикли спати на м'яких диванах, відвідують грумера та харчуються кормом, проте це не скасовує того, що їхніми предками були сірі вовки.

Вчені вже з’ясували, що від вовків домашні улюбленці успадкували гострий нюх і схильність підбирати все підряд, тому для деяких тварин ігри зі сміттям — улюблена розвага. Відомо, що дикі вовки також люблять валятися в пахучих речовинах, щоб замаскувати свій запах під час полювання.

Простіше кажучи, якщо ваша собака цікавиться вмістом сміттєвого відра, вона цілком може вирішити повалятися в підгузках, викинутих туди, оскільки тварини обожнюють гратися зі сміттям з низки причин, зокрема:

сильний запах;

мисливські інстинкти;

потреба досліджувати світ.

Цікаво, що наші улюбленці здатні вловлювати тисячі запахів їжі та інших цікавих ароматів, які люди не можуть відчути. Пошук і розкопування відходів імітують полювання та добування їжі, а тому наші улюбленці так люблять досліджувати навколишній світ. До речі, деякі дослідники вважають, що таким чином улюбленці, ймовірно, можуть привертати увагу господаря, а також витрачають зайву енергію, оскільки їм не вистачає активних ігор.

Чи можна відучити домашнього улюбленця ритися у смітті?

Якщо тяга вашого улюбленця до сміттєвого відра вас дратує, дослідники зазначають, що ви можете спробувати відучити свого собаку від такої звички.

Щоб відучити улюбленця ритися у смітті, власникам варто прибрати сміттєве відро до шафи та використовувати щільні кришки з надійним замком. Крім того, експерти радять використовувати безпечні альтернативи зі схожими звуками та текстурами — міцні іграшки, що шарудять, або головоломки. Також слід збільшити час прогулянок і фізичне навантаження.

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