Крохотные кусочки шоколада заставляют крыс пищать от удовольствия: издают ультразвук

Недавнее исследование показывает, что звуки, издаваемые животными, вероятно, могут служить индикатором их внутреннего эмоционального состояния.

Мало что может сравниться с удовольствием, полученным от кусочка шоколада, тающего во рту. Похоже, крысы полностью согласны с нами — более того, недавнее исследование предполагает, что животные оповещают мир о своем восторге о лакомства с помощью ультразвуковых сигналов, пишет Popular Science.

Отметим, что ранее ученые уже связывали ультразвуковые сигналы крыс с различными эмоциональными и мотивационными состояниями — например, с реакцией на приятные стимулы. Теперь новое исследование показало, что грызуны, похоже, издают подобные звуки, когда едят что-то сладкое.

В новом исследовании команда японских ученых обнаружила, что крысы издают особый ультразвуковой сигнал именно во время поедания шоколада. В ходе исследования ученые сравнили ультразвуковые сигналы, которые крысы издавали при наличии доступа к шоколаду, с теми, которые они издавали в его отсутствие.

Кроме того, ученые сравнили результаты с контрольной группой крыс, не получавших результат. Затем ученые использовали искусственный интеллект для анализа акустических характеристик сигналов и выявили специфический ультразвуковой сигнал, тесно связанный с поеданием шоколада.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Университета Фукуи Коши Мурата, они с коллегами заметили: когда крысы едят что-то вкусное, например шоколад, они издают особый ультразвуковой сигнал, который люди не способны услышать. Любопытно, что интенсивность этого сигнала резко снижается при блокировке опиоидной системы мозга, отвечающей за чувство удовольствия. Ученые предполагают, что животные, вероятно, могут выражать голосом наслаждение от еды, что открывает новые возможности для понимания того, испытывают ли животные удовольствие так же, как мы.

Ученые также проверили, связан ли этот звуковой сигнал со вкусовыми качествами пищи или просто с процессом ее поглощения. Для этого ученые сравнили звуки, издаваемые при поедании шоколада, со звуками, сопровождавшими употребление обычного корма. Хотя крысы съедали примерно одинаковое количество того и другого, при поедании шоколада они издавали значительно больше ультразвуковых сигналов частотой 40 кГц с профилем в форме перевернутой буквы U.

Команда также провела отдельный тест на выбор пищи: крысы также продемонстрировали явное предпочтение шоколаду — 15 из 16 особей выбрали именно его, а не обычный корм. Кроме того, в двух экспериментах было установлено, что подавляющее большинство таких сигналов издавалось в течение одной секунды после начала поедания лакомства. В результате ученые предположили, что эти ультразвуковые сигналы являются индикаторами удовольствия, получаемого от употребления той или иной пищи.

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