Крихітні шматочки шоколаду змушують щурів пищати від задоволення: вони видають ультразвук

Нещодавнє дослідження показує, що звуки, які видають тварини, ймовірно, можуть слугувати показником їхнього внутрішнього емоційного стану.

Мало що може зрівнятися з насолодою, яку дарує шматочок шоколаду, що тане в роті. Схоже, щури повністю з нами згодні — більше того, недавнє дослідження припускає, що тварини повідомляють світ про своє захоплення ласощами за допомогою ультразвукових сигналів, пише Popular Science.

Зазначимо, що раніше вчені вже пов’язували ультразвукові сигнали щурів із різними емоційними та мотиваційними станами — наприклад, із реакцією на приємні подразники. Тепер нове дослідження показало, що гризуни, схоже, видають подібні звуки, коли їдять щось солодке.

У новому дослідженні команда японських вчених виявила, що щури видають особливий ультразвуковий сигнал саме під час споживання шоколаду. Під час дослідження вчені порівняли ультразвукові сигнали, які щури видавали, маючи доступ до шоколаду, з тими, які вони видавали за його відсутності.

Крім того, вчені порівняли результати з контрольною групою щурів, які не отримували цього ефекту. Потім вчені використали штучний інтелект для аналізу акустичних характеристик сигналів і виявили специфічний ультразвуковий сигнал, тісно пов’язаний зі споживанням шоколаду.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Університету Фукуї Коші Мурата, вони разом із колегами помітили: коли щури їдять щось смачне, наприклад шоколад, вони видають особливий ультразвуковий сигнал, який люди не можуть почути. Цікаво, що інтенсивність цього сигналу різко знижується при блокуванні опіоїдної системи мозку, яка відповідає за відчуття задоволення. Вчені припускають, що тварини, ймовірно, можуть висловлювати голосом задоволення від їжі, що відкриває нові можливості для розуміння того, чи відчувають тварини задоволення так само, як і ми.

Вчені також перевірили, чи пов’язаний цей звуковий сигнал із смаковими якостями їжі чи просто з процесом її споживання. Для цього вчені порівняли звуки, що видавалися під час споживання шоколаду, зі звуками, які супроводжували споживання звичайного корму. Хоча щури з'їдали приблизно однакову кількість того й іншого, під час споживання шоколаду вони видавали значно більше ультразвукових сигналів частотою 40 кГц із профілем у формі перевернутої літери U.

Команда також провела окремий тест на вибір їжі: щури також продемонстрували явну перевагу шоколаду — 15 із 16 особин обрали саме його, а не звичайний корм. Крім того, у двох експериментах було встановлено, що переважна більшість таких сигналів лунала протягом однієї секунди після початку споживання ласощів. У результаті вчені припустили, що ці ультразвукові сигнали є індикаторами задоволення, яке отримують від споживання тієї чи іншої їжі.

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