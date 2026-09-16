Повернення 4000-річної недуги: чому "біблійна хвороба" знову обрушилася на світ

Вчені стурбовані поширенням "біблійної хвороби" і вважають, що їм нарешті вдалося виявити несподіване джерело інфекції.

Хвороба Гансена, більш відома як проказа або лепра, — недуга, що здобула сумну славу завдяки згадкам у Біблії. Ця хвороба стала відомою ще 4000 років тому, але тепер її несподівано виявили у Флориді, США, а потім вона поширилася й на інший штат, розташований за тисячі кілометрів від попереднього, пише Daily Mail.

Тепер американські вчені з Огайо вважають, що їм вдалося виявити несподіване джерело інфекції, яка поступово поширюється у США. Автори стверджують, що їм вдалося виявити першого дев’ятисмугового броненосця, який мігрував до цього штату природним шляхом — простіше кажучи, вид поширився без участі людини.

Відомо, що ці тварини не нападають на людей, але біологи застерігають, що вони можуть бути носіями бактерій, які викликають хворобу Гансена. Попередні дослідження вже показали, що "біблійна хвороба" є бактеріальною інфекцією, яка уражає переважно шкіру, периферичні нерви та верхні дихальні шляхи. За відсутності лікування вона може призвести до незворотного ураження нервів та інших ускладнень.

У наш час випадки захворювання трапляються надзвичайно рідко: за даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, у 2026 році діагноз "проказа" було поставлено пацієнтам по всій країні. Станом на 5 вересня було зареєстровано 40 випадків по всій країні, у тому числі три — в Огайо, де, як вважається, цей вид раніше не зустрічався.

Що стосується шляхів зараження, експерти побоюються, що американці почали вживати цих тварин у їжу, буквально поглинаючи бактерії, що викликають проказу. За словами доцента кафедри біології Університету Маямі в Огайо, доктора Терези Джезкової, насправді заразитися проказою від броненосця не так вже й просто. Для цього необхідно з’їсти тварину або мати контакт з її внутрішніми органами.

Ймовірним джерелом захворювання вважаються броненосці Фото: wikipedia

Багатьох американців може шокувати той факт, що ця давня хвороба, на яку лягає важка соціальна стигма, досі існує. Однак статистика свідчить про протилежне: щороку "біблійну хворобу" діагностують у 2–225 осіб у США та 250 000 осіб у всьому світі. Проте останнім часом кількість випадків у Флориді різко зросла.

Дослідники також зазначають, що в деяких громадах м’ясо броненосця вважається "делікатесом Півдня". Останній випадок виявлення тварини стався на початку вересня на південному заході штату Огайо, майже за 1280 км від місць, де було зафіксовано випадки захворювання на проказу у Флориді. Відомо, що цей вид мешкає в сусідніх штатах, таких як Кентуккі та Індіана, проте раніше в Огайо їх не зустрічали.

Вчені стурбовані тим, що хвороба Гансена, ймовірно, стала ендемічною для деяких районів Флориди. Це означає, що бактерія циркулює на місцевому рівні, а не заноситься виключно людьми, які заразилися за межами країни.

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