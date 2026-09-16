Неожиданный поворот: жизнь на Земле возникла из гигантской навозной кучи

Исследователи пришли к выводу, что так называемая "фекальная революция", вероятно, могла сыграть ключевую роль в зарождении жизни на нашей планете.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества видов. Но как первая сложная жизнь зародилась на планете? Ученые все еще пытаются найти ответ на этот вопрос, пишет Science Focus.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что так называемая "фекальная революция" могла сыграть ключевую роль в зарождении жизни на Земле. Авторы утверждают, что "фекальный взрыв" стал одним из важнейших факторов, определивших поворотный момент в эволюции животного мира и окружающей среды.

Исследователи из Университета Флиндерса предположили, что накопление экскрементов примитивных морских оргаизмов могло послужить главным толчком к "кембрийскому взрыву" — период, который начался около 540 миллионов лет назад, когда сформировалось большинство основных групп животных.

По словам научного сотрудника Колледжа естественных наук и инженерии Университета Флиндерса, доктора Рассела Бикнелла, кроме роста уровня кислорода и других сопутствующих факторов, накопление фекалий в древних экосистемах, вероятно, также внесло слою лепту. Впрочем, этот процесс ранее упускался из виду.

Теперь ученые утверждают, что отходы жизнедеятельности доисторических морских обитателей способствовали эволюции и росту разнообразия морской фауны. По мнению доктора Бикнелла, появление все более совершенных пищеварительных систем стало частью более широкого процесса, благодаря которому в воды древних океанов поступало больше питательных веществ. Считается, что это, в свою очередь, ускорило развитие морских экосистем в конце эдиакарского и начале кембрийского периодов.

Окаменелые фекалии также известны как капролиты и содержат ценную информацию, позволяющую проследить историю эволюции нашей планеты. В ходе исследования ученые наблюдали, как по мере развития кембрийского периода увеличивалось разнообразие копролитов, что является важным показателем эволюционных процессов.

Доктор Бикнелл отмечает, что среди фекальных остатков встречаются как микроскопические гранулы, так и копролиты размером в несколько сантиметров, содержащие фрагменты раковин и части тел других животных.

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