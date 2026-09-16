Несподіваний поворот: життя на Землі виникло з гігантської купи гною

Дослідники дійшли висновку, що так звана "фекальна революція", ймовірно, могла відіграти ключову роль у зародженні життя на нашій планеті.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів. Але як на планеті зародилося перше складне життя? Вчені досі намагаються знайти відповідь на це питання, пише Science Focus.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що так звана "фекальна революція" могла відіграти ключову роль у зародженні життя на Землі. Автори стверджують, що "фекальний вибух" став одним із найважливіших чинників, які визначили переломний момент в еволюції тваринного світу та навколишнього середовища.

Дослідники з Університету Фліндерса припустили, що накопичення екскрементів примітивних морських організмів могло стати головним поштовхом до "кембрійського вибуху" — період, що розпочався близько 540 мільйонів років тому, коли сформувалася більшість основних груп тварин.

За словами наукового співробітника Коледжу природничих наук та інженерії Університету Фліндерса, доктора Рассела Бікнелла, крім зростання рівня кисню та інших супутніх факторів, накопичення фекалій у стародавніх екосистемах, ймовірно, також зробило свій внесок. Втім, цей процес раніше залишався поза увагою.

Тепер вчені стверджують, що відходи життєдіяльності доісторичних морських мешканців сприяли еволюції та зростанню різноманітності морської фауни. На думку доктора Бікнелла, поява дедалі досконаліших травних систем стала частиною ширшого процесу, завдяки якому у води стародавніх океанів надходило більше поживних речовин. Вважається, що це, у свою чергу, прискорило розвиток морських екосистем наприкінці едіакарського та на початку кембрійського періодів.

Окам'янілі фекалії, також відомі як капроліти, містять цінну інформацію, яка дозволяє простежити історію еволюції нашої планети. Під час дослідження вчені спостерігали, як у міру розвитку кембрійського періоду збільшувалася різноманітність копролітів, що є важливим показником еволюційних процесів.

Доктор Бікнелл зазначає, що серед фекальних залишків трапляються як мікроскопічні гранули, так і копроліти розміром у кілька сантиметрів, що містять уламки мушель та частини тіл інших тварин.

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