Индийский и Тихий океан рассорились: почему давняя взаимосвязь резко ослабла

Недавнее исследование оказывает, что за последние несколько десятилетий синхронность климатических процессов в Индийском и Тихом океанах нарушается.

Последние 400 лет климатические условия в тропической части Индийского океана в целом менялись синхронно с изменениями в Тихом океане. Проще говоря, климатические сдвиги в Тихом океане исторически оказывали значительное влияние на процессы, происходящие в Индийском океане. Однако теперь, похоже, все изменилось, пишет SciTechDaily.

Наблюдения показывают, что начиная с 1980-х годов эта давняя взаимосвязь резко ослабла. Исследователи утверждают, что вызванное деятельностью человека потепление сейчас провоцирует необычно сильные изменения в характере взаимодействия этих двух океанов. По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника Океанографического института Вудс-Хоул Кэролайн Умменхофер, открытие заключается в том, что глобальное потепление и антропогенные выбросы перекрывают естественное влияние Тихого океана на Индийский.

Основная проблема заключается в том, что имеющиеся сегодня данные ограничены и не охватывают достаточно длительный период. Однако благодаря климатическим моделям и палеоклиматическим данным ученые теперь могут с большей уверенностью утверждать, что наблюдаемые в последнее время изменения действительно исключительны.

По словам ведущего автора исследования Шона Вана из Университета Колорадо, чтобы заглянуть в отдаленное прошлое, они с коллегами использовали природные климатические архивы, сохранившиеся в кораллах, годичных кольцах деревьев и сталагмитах тропического пояса. Эти данные позволили проследить изменчивость климата в Индийском и Тихом океанах, начиная с 17 века.

Результаты показали, что в течение большей части этого периода между двумя океанами наблюдалась тесная связь: климат Индийского океана в целом повторял изменения, происходившие в Тихом океане. Наличие столь длительного ряда данных позволило исследователям выявить периоды, когда эта привычная взаимосвязь ослабевала.

Однако один из периодов заметно отличался от остальных: в период примерно с 1810 по 1850 год привычная взаимосвязь между Индийским и Тихим океанами ослабла. Ученые полагают, что это нарушение было связано с серией мощных извержений вулканов в тропиках. Климатическое моделирование, охватывающее последнее тысячелетие, подтвердило эту гипотезу. Авторы отмечают, что масштаб этого эффекта зависел от мощности извержений, а также климатических условий того времени.

Понимание того, как эти два океана влияют друг на друга, имеет важное значение, поскольку их взаимосвязь помогает ученым прогнозировать будущие изменения режима осадков и другие климатические показатели.

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