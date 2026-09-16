Самое особенное озеро канадской Арктики исчезло: этот процесс необратим (фото)

Исследователи зафиксировали исчезновение последнего эпишельфового озера в канадской Арктике — увы, этот процесс необратим.

Эпишельфовое озеро в фьорде Милн — последний крупный водоем такого типа, сохранившийся в канадской Арктике. По крайней мере, так было до недавнего времени. Однако, как и многие великие ледники и коралловые рифы Земли, оно перестало существовать, пишет IFLScience.

Отметим, что эпишельфовые озера — пресноводные водоемы, образующиеся у устьев фьордов благодаря плавучим шельфовым ледникам, которые фактически служат барьером, отделяющим пресную воду от холодной морской воды с внешней стороны. Вместо того, чтобы сразу уходить в море, пресная вода, стекающая с суши и ледников, скапливается в таких озерах.

По словам ученых, важность таких водоемов заключается в том, что они могут стать домом для уникальных экосистем, а для гляциологов они служат ценным источником информации о постоянно меняющемся мире.

В прошлом эпишельфовое озеро во фьорде Милн представляло собой особенный объект. Водоем расположен на севере острова Элсмир и считается последним крупным озером такого типа в канадской Арктике — по крайней мере, так было до недавнего времени.

На местном языке инуктитут название этого региона означает "место, где лед никогда не тает". Он находится в пределах так называемой "Зоны последнего льда" (Last Ice Area) — части территорий Канады и Гренландии, где, согласно прогнозам, морской лед сохранится дольше, чем где-либо еще в Северном полушарии. Но теперь в этой уникальной среде начали появляться трещины.

Исследователи Джозеф Шоапик и Жереми Бонно опускают приборы через трещины в шельфовом леднике, чтобы измерить температуру и соленость воды на различных глубинах Фото: Carleton University

По словам исследователей, в течение десятилетий этот регион подвергался воздействию потепления, которое истончало гигантский шельфовый ледник Милна, удерживавший воды озера. Шесть лет назад, в 2020 году, ситуация достигла критической точки: шельфовый ледник разрушился, потеряв 45% своей площади. Всего за несколько месяцев вода из озера во фьорде Милн ушла в окружающий Северный Ледовитый океан.

Теперь в новом исследовании канадские ученые зафиксировали исчезновение арктического озера, используя данные ежегодных замеров характеристик воды, спутниковые снимки и результаты полевых наблюдений. Известно, что многие наиболее ценные сведения были получены учеными уже после 2020 года. Данные также показали, что к июлю 2022 года солоноватая вода полностью вытеснила характерную для этого озера пресную воду.

По словам соавтора исследования, доктора Эндрю Гамильтона, такие озера уникальны тем, что пресноводная экосистема располагается непосредственно над морской, отделенная от нее лишь тонкой границей между пресной и соленой водой. Когда шельфовый ледник разрушился, эта уникальная экологическая структура исчезла.

Еще более тревожным кажется то, что надежды на восстановление почти нет, поскольку пресная вода, поступавшая во фьорд Милн, имела прямое сообщение с Северным Ледовитым океаном. Если шельфовый ледник не восстановится — а это крайне маловероятно в ближайшем будущем — с уникальным озером можно попрощаться.

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