Самый сообразительный дельфин в мире освоил отвратительный способ охоты: что он делает (видео)

Исследователи рассказали о дельфине по имени Бабблс, который использует невероятно отвратительный способ охоты — на что пошло млекопитающее.

Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые из животных порой проявляют удивительную изобретательность в своем поведении. Например, известно, что дельфины придумывают новые способы охоты, еноты-сестры мастерят мячики из бумаги для игр, а горбатые киты, как показало исследование, научились "улыбаться" лодкам, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили нечто еще более любопытное: зафиксирован случай, когда дельфин по имени Бабблс донимал рыбу, чтобы украсть и проглотить обед, который она только что отрыгнула.

Отметим, что дельфин-афалин (Tursiops truncatus) по имени Бабблс обитает у берегов острова Леди-Эллиот у побережья Австралии. Ученые наблюдали за млекопитающим в период с 2021 по 2025 год и заметили, что дельфин демонстрирует любопытное поведение.

В общей сложности было зафиксировано 11 случаев так называемого клептопаразитизма — явление, при котором одно животное отнимает добычу у другого хищника. Как правило, это происходит путем преследования и донимания жертвы до тех пор, пока она не выронит только что пойманную добычу.

Ученые обнаружили, что дельфин выработал новую стратегию: вместо того чтобы самому гоняться за рыбой и ловить ее, он стал донимать большеглазых каранксов (Caranx sexfasciatus), заставляя их отрыгивать проглоченную добычу, которую он тут же быстро съедал. Команде удалось быстро идентифицировать дельфина по фото — им оказался Бабблс.

Бабблс известен на острове с 2017 года; теперь же наблюдатели видят, как он преследует каранксов и взаимодействует с ними дважды в месяц, уделяя этому по 4–5 дней за раз. По словам соавтора исследования, доктора Азии Хейнс, они с коллегами наблюдали, как дельфин повторяет это поведение в течение нескольких лет. Это позволяет предположить, что он научился выбирать рыб с самыми полными желудками, обеспечивающими наиболее сытный обед.

Команде также удалось разделить поведение Бабблса на несколько этапов:

сканирование — дельфин выбирает рыбу-цель;

нацеливание — преследует выбранную особь, отделяя ее от стальной стаи;

преследование — плывет за рыбой;

поглощение — дельфин съедает пищу, которую рыба отрыгивает.

По словам другого соавтора исследования, Ромни Эдвардск-Фрэнсис из Университета Саншайн-кост, как правило, афалины добывают пищу группами, однако это не верно для Бабблса, который охотится в одиночку. Исследователи полагают, что эта особая тактика, вероятно, требует меньше энергии, чем прямая погоня за быстрой добычей, особенно при одиночной охоте.

После того как Бабблс съедал добычу, он возвращался к стае большеглазых каранксов и повторял весь процесс снова и снова — до 10 раз за полчаса. Любопытно, что дельфин охотился исключительно на большеглазых каранксов и не обращает внимания на другие виды рыб.

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