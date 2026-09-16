Найкмітливіший дельфін у світі опанував огидний спосіб полювання: що він робить (відео)

Дослідники розповіли про дельфіна на ім’я Бабблс, який використовує неймовірно огидний спосіб полювання — на що зважився цей ссавець.

Земля є домом для неймовірної кількості видів, і деякі тварини часом виявляють дивовижну винахідливість у своїй поведінці. Наприклад, відомо, що дельфіни вигадують нові способи полювання, єноти-сестри майструють м'ячики з паперу для ігор, а горбаті кити, як показало дослідження, навчилися "посміхатися" човнам, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили щось ще цікавіше: зафіксовано випадок, коли дельфін на ім’я Бабблс дошкуляв рибі, щоб вкрасти й проковтнути обід, який вона щойно відригнула.

Зазначимо, що дельфін-афаліна (Tursiops truncatus) на ім’я Бабблс мешкає біля берегів острова Леді-Елліот поблизу узбережжя Австралії. Вчені спостерігали за ссавцем у період з 2021 по 2025 рік і помітили, що дельфін демонструє цікаву поведінку.

Загалом було зафіксовано 11 випадків так званого клептопаразитизму — явища, при якому одна тварина відбирає здобич в іншого хижака. Як правило, це відбувається шляхом переслідування та дошкуляння жертві доти, доки вона не упустить щойно спійману здобич.

Вчені виявили, що дельфін розробив нову стратегію: замість того, щоб самому ганятися за рибою й ловити її, він почав дошкуляти великооким каранксам (Caranx sexfasciatus), змушуючи їх відригувати проковтнуту здобич, яку він одразу ж швидко з’їдав. Команді вдалося швидко ідентифікувати дельфіна за фото — ним виявився Бабблс.

Бабблс відомий на острові з 2017 року; тепер же спостерігачі бачать, як він переслідує каранксів і взаємодіє з ними двічі на місяць, приділяючи цьому по 4–5 днів за раз. За словами співавторки дослідження, докторки Азії Хейнс, вони з колегами спостерігали, як дельфін повторює цю поведінку протягом кількох років. Це дозволяє припустити, що він навчився вибирати риб із найповнішими шлунками, які забезпечують найситніший обід.

Команді також вдалося розділити поведінку Бабблса на кілька етапів:

сканування — дельфін обирає рибу-мішень;

наведення — переслідує обрану особину, відокремлюючи її від зграї;

переслідування — пливе за рибою;

поглинання — дельфін з’їдає їжу, яку риба відригує.

За словами іншоъ співавторки дослідження, Ромні Едвардск-Френсіса з Університету Саншайн-Кост, зазвичай афаліни добувають їжу групами, проте це не стосується Бабблса, який полює поодинці. Дослідники вважають, що ця особлива тактика, ймовірно, вимагає менше енергії, ніж пряма погоня за швидкою здобиччю, особливо під час полювання поодинці.

Після того як Бабблс з’їдав здобич, він повертався до зграї великооких каранксів і повторював весь процес знову й знову — до 10 разів за півгодини. Цікаво, що дельфін полював виключно на великооких каранксів і не звертав уваги на інші види риб.

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