Вчені з’ясували, коли на Землі закінчиться кисень: це станеться раніше, ніж ми думали

Дослідники визначили найімовірнішу причину зникнення життя на Землі та оцінили, скільки часу нам залишилося.

Неможливо уявити життя на Землі без кисню. Але, як показує дослідження, багата на кисень атмосфера в майбутньому зникне. Передбачалося, що це станеться приблизно через 2 мільярди років, коли інтенсивність сонячного випромінювання збільшиться і Земля сильно нагріється. Вчені вважають, що кисень на Землі зникне набагато раніше, що призведе до зникнення складного життя на планеті. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Sky at Night Magazine.

Вважається, що земна атмосфера наповнилася киснем під час "Кисневої катастрофи" — періоду в історії Землі, який припав приблизно на 2,5 мільярда років тому. Ця подія, в якій, як вважається, ключову роль відіграли одноклітинні організми, забезпечила нашу планету придатним для дихання киснем, що призвело до появи та розвитку складних форм життя.

За словами вчених, атмосфера Землі не завжди залишатиметься багатою на кисень. Як показало моделювання, наша планета залишатиметься придатною для життя ще протягом приблизно 1 мільярда років, але потім кисень зникне з атмосфери. Однак достеменно невідомо, як саме це відбудеться, адже існує дуже багато факторів, які важко передбачити. Найімовірніше, це станеться через підвищену активність Сонця, але можуть бути й інші причини.

Раніше вважалося, що існування земної біосфери припиниться через 2 мільярди років через поєднання збільшення кількості сонячного тепла та дефіциту вуглекислого газу, необхідного для фотосинтезу.

Моделювання, що враховує тисячі різних параметрів, показало, що через 1 мільярд років атмосфера Землі стане схожою на ту, якою вона була до кисневої катастрофи. Тобто в атмосфері знову з’явиться дуже багато метану і дуже мало вуглекислого газу. При цьому озоновий шар зникне. Ймовірно, на Землі зникне все складне життя і залишаться лише анаеробні організми, яким для життя не потрібен кисень.

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