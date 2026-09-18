Африка розколюється у кілька разів швидше, ніж передбачалося: ось-ось з"явиться новий океан

З геологічної точки зору, утворення нового океану відбувається швидше, ніж вважалося раніше, і він незабаром з’явиться, розколовши Африку.

Дослідники стверджують, що Африканський континент розколеться значно раніше, ніж вважалося: активний рифт уже досяг "критичної точки" і незабаром призведе до розлому, в результаті чого утвориться новий океан, пише Science Alert.

Втім, варто зазначити, що "незабаром" у цьому контексті — поняття досить відносне, оскільки цей процес триватиме ще кілька мільйонів років — з геологічної точки зору, не більше ніж мить.

За словами співавтора дослідження, геолога з Колумбійського університету Крістіана Роуена, результати нового дослідження показали, що процес рифтогенезу в цій зоні зайшов набагато далі, а земна кора в цьому місці значно тонша, ніж вважалося раніше. Східна Африка просунулася в процесі розколу набагато далі, ніж вважалося досі.

Однак автори дослідження зазначають, що найцікавіше в цьому відкритті — його значення для розуміння нашої власної історії. Справа в тому, що рифтову зону Туркана в Кенії багата на скам’янілі останки древніх гомінідів, що вказує на її ключову роль в еволюції людини.

Але тепер нові дані дають підстави припустити, що цей регіон не обов’язково був для наших давніх предків важливішим за інші частини Африки. Можливо, справа лише в тому, що геологічні процеси, які відбувалися тут, створили особливо сприятливі умови для фосилізації (окам’яніння) решток.

Може здатися, що нинішнє розташування континентів було таким завжди, але насправді вони перебувають у постійному русі — для нас це відбувається вкрай повільно, але з геологічної точки зору деякі процеси відбуваються неймовірно швидко.

Понад 200 мільйонів років тому континенти нашої планети були об’єднані в єдиний суперконтинент; вчені також вважають, що в майбутньому вони, ймовірно, знову злиються воєдино. Там, де стикаються дві тектонічні плити, утворюються гори; там, де вони розходяться, народжуються океани.

Зазначимо, що Східноафриканська рифтова система — яскравий приклад другого сценарію. У попередніх дослідженнях вчені виявили, що Африканська плита сьогодні розколюється на дві частини:

масивна Нубійська плита на заході;

менша Сомалійська плита.

У рамках нового дослідження вчені зосередилися на конкретній ділянці цієї системи — рифті Туркана, який простягається на сотні кілометрів по території Кенії та Ефіопії. Команда проаналізувала раніше отримані сейсмічні дані та товщину земної кори в цьому районі. Результати вказують на те, що кора в цьому місці значно тонша, ніж вважалося: всього близько 13 кілометрів у центральній частині рифту. Для порівняння: по краях рифтової зони товщина земної кори перевищує 35 кілометрів.

Коли земна кора в рифтовій зоні стоншується до 15 кілометрів, вона переходить у стадію так званого "утворення шийки". Простіше кажучи, щойно розкол досягає цієї точки, процес уже неможливо зупинити.

Вчені впевнені, що через кілька мільйонів років цей етап завершиться, і розпочнеться наступний — океанізація, або утворення нового океану. Простіше кажучи, кора розтягнеться настільки, що з-під неї почне виливатися магма; накопичуючись і охолоджуючись, вона утворить западину. Згодом вона стане новим океанічним дном, коли сюди хлинуть води Індійського океану. Вчені зазначають, що цей процес уже розпочався у западині Афар, розташованій на північному сході Африки, неподалік від Червоного моря.

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