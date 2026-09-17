Прогалина в захисному шарі Землі різко збільшилася: озонова діра над Антарктидою несподівано розширилася

Спостереження показують, що над Антарктидою різко збільшилася озонова діра. Ще тривожнішим є те, що вона, ймовірно, продовжуватиме зростати.

Служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS), яка відстежує зміни розмірів прогалини в захисному шарі Землі — озонової діри над Антарктидою. Дані вказують на те, що розрив в озоновому шарі над Антарктидою стрімко збільшився і, ймовірно, продовжуватиме збільшуватися, пише Daily Mail.

Спостереження показують, що в серпні 2026 року озонова діра розвивалася "типовими" темпами, досягнувши площі близько 15 мільйонів квадратних кілометрів. Однак потім, у першій половині вересня, площа діри різко зросла — 12 вересня вона сягнула 25 мільйонів квадратних кілометрів. За словами директора CAMS Лоранс Руй, ці дані підкреслюють важливість моніторингу складної взаємодії між антропогенними впливами та природними факторами.

Відомо, що озоновий шар захищає життя на Землі, поглинаючи значну частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке є однією з основних причин раку шкіри. Спостереження показують, що протягом майже півстоліття антропогенні викиди призводили до витончення озонового шару.

У серпні діра збільшувалася "типовими" темпами, але в першій половині вересня її площа різко зросла Фото: засуха

За словами вчених, це витончення озонового шару найбільш виражене над Антарктидою, де озонова діра знову утворюється щороку навесні південної півкулі — з вересня по листопад. Наприкінці 1970-х років площа діри досягла рекордних 29,6 мільйона квадратних кілометрів. Однак останніми роками вчені фіксували менш великі та короткочасніші озонові діри, що свідчило про відновлення озонового шару.

Однак на початку цього місяця вчені зафіксували надзвичайно різке зростання. Тим часом прогнози вказують на можливе подальше збільшення площі діри в середині вересня. Вчені не знають напевно, що стало причиною такого зростання, але припускають, що це може бути пов'язано з різким зниженням температури.

Відомо, що холодна погода сприяє утворенню полярних стратосферних хмар, які відіграють важливу роль у активації хімічного руйнування озону під впливом сонячного світла та за участю галогенів.

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