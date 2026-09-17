Гренландія та Антарктида вже втратили 11,3 трильйона тонн льоду: наскільки підвищився рівень океану

Нещодавнє дослідження показало, що з 1970-х років Гренландія та Антарктида втратили неймовірну кількість льоду — вчені підрахували, наскільки за цей час підвищився рівень світового океану.

Міжнародна група дослідників полярних регіонів склала найповнішу карту втрат льоду двома найбільшими льодовиковими щитами планети — Гренландії та Антарктиди. Результати показали, що за останні 50 років, починаючи з 1970-х років, ці льодові щити втратили 11,3 трильйона тонн льоду, пише Daily Mail.

Результати свідчать про те, що втрата такої кількості льоду призвела до підвищення рівня світового океану більш ніж на 3 сантиметри. Дані свідчать про те, що танення льоду в Гренландії призвело до підвищення рівня моря на 1,8 сантиметра, а в Антарктиді — на 1,3 сантиметра. Загалом 84 % від сукупного обсягу втрат було спричинено прискоренням руху льодовиків та скиданням ними великих мас льоду в океан, і лише 16 % припадало на частку поверхневого танення.

Вчені також попереджають, що підвищення рівня моря наражає мільйони людей на ризик, пов’язаний з ерозією берегів та повенями. На жаль, ситуація може погіршитися у міру зміни клімату.

За словами провідного автора дослідження, доктора Інес Отосакі з Нортумбрійського університету, вони разом із колегами проаналізували дані спостережень, починаючи з 1970-х років, що дозволило простежити, як змінювалися льодові щити протягом півстоліття. Результати вказують на те, що понад чотири п’ятих втраченого льоду потрапило в океан внаслідок прискорення руху льодовиків, а не розтануло на поверхні. Простіше кажучи, така колосальна втрата льоду пояснюється динамічною реакцією льодових щитів на потепління океану.

У ході дослідження вчені об’єднали результати 42 незалежних супутникових спостережень, спираючись на дані 27 супутникових місій. Загалом у період з 1979 по 2023 рік Гренландія та Антарктида втратили 11 309 мільярдів тонн льоду, причому в останні десятиліття темпи втрат різко зросли.

Дані свідчать про те, що в Гренландії швидкість втрати льоду зросла з приблизно 60 мільярдів тонн на рік у 1980-х роках до 264 мільярдів у 2010-х. При цьому темпи втрати льоду в Антарктиді зросли з приблизно 48 мільярдів тонн на рік у 1980-х роках до 202 мільярдів у 2010-х. Цікаво, що в останні роки, з 2020 по 2023 рік, спостерігалося тимчасове уповільнення темпів втрати льоду.

У глобальному масштабі середній рівень моря з 1999 року підвищується на 3,64 міліметра на рік; отже, за останні 26 років загальне підвищення склало 9,38 сантиметра. Близько 30 % цього зростання зумовлено тепловим розширенням океану в міру його нагрівання, а решта 70 % — головним чином таненням льодовиків і льодових щитів.

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