Гренландия и Антарктида уже утратили 11,3 триллиона тонн льда: насколько повысился уровень океана

Недавнее исследование показало, что с 1970-х годов Гренландия и Антарктида утратили невероятное количество дня — ученые подсчитали, насколько за это время повысился уровень мирового океана.

Международная группа исследователей полярных регионов составила наиболее полную карту потерь льда двумя крупнейшими ледяными щитами планеты — Гренландии и Антарктиды. Результаты показали, что за последние 50 лет, с 1970-х годов, эти ледяные щиты потеряли 11,3 триллиона тонн льда, пишет Daily Mail.

Результаты свидетельствуют о том, что потеря такого количество льда привело к повышению уровня мирового океана более чем на 3 сантиметра. Данные свидетельствуют о том, что таяние льда в Гренландии привело к повышению уровня моря на 1,8 сантиметров, а Антарктиды — на 1,3 сантиметра. В общей сложности 84% от совокупного объема потерь было вызвано ускорением движения ледников и сбросом ими больших масс льда в океан, и лишь 16% пришлось на долю поверхностного таяния.

Ученые также предупреждают о том, что повышение уровня моря подвергает миллионы людей риску, связанному с эрозией берегов и наводнениями. Увы, ситуация может усугубиться по мере изменения климата.

По словам ведущего автора исследования, доктора Инес Отосаки из Нортумбрийского университета, они с коллегами изучили данные наблюдений с 1970-х годов, что позволило проследить, как менялись ледяные щиты в течение полувека. Результаты указывают на то, что более четырех пятых утраченного льда попало в океан в результате ускорения движения ледников, а не растаяло на поверхности. Проще говоря, такая колоссальная потеря льда объясняется динамической реакцией ледяных щитов на потепление океана.

В ходе исследования ученые объединили результаты 42 независимых спутниковых наблюдений, опираясь на данные 27 спутниковых миссий. В общей сложности в период с 1979 по 2023 год Гренландия и Антарктида потеряли 11 309 миллиардов тонн льда, причем в последние десятилетия темпы потерь резко возросли.

Данные свидетельствуют о том, что в Гренландии скорость потери льда увеличилась с примерно 60 миллиардов тонн в год в 1980-х годах до 264 миллиардов в 2010-х. При этом темпы потери льда в Антарктиде выросли с примерно 48 миллиардов тонн в год в 1980-х годах до 202 миллиардов в 2010-х. Любопытно, что в последние годы, с 2020 по 2023 год, наблюдалось временное замедление темпов потери льда.

В глобальном масштабе средний уровень моря с 1999 года повышается на 3,64 миллиметра в год; таким образом, за последние 26 лет общий рост составил 9,38 сантиметра. Около 30% этого роста обусловлено тепловым расширением океана по мере его нагревания, а остальные 70% — главным образом таянием ледников и ледяных щитов.

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