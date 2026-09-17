Самку горбача впервые засняли скорбящей над телом детеныша: 90 минут невероятной боли (видео)

Австралийские ученые впервые засняли невероятно трагические кадры, где самка горбатого кита скорбит по мертворожденному детенышу.

Океан является домом для невероятного количества видов, в том числе и самых крупных животных на Земле — китов. Теперь ученые получили уникальные видеозаписи, не имеющие аналогов: исследователи запечатлели, как самка горбатого кита скорбит по своему мертворожденному малышу, пишет Live Science.

Невероятные кадры были запечатлены у юго-восточного побережья Австралии в июле 2025 года. На видео самка горбатого кита (Megaptera novaeangliae) зависает над неподвижным телом детеныша на морском дне и пытается установить зрительный контакт с новорожденным, словно проверяя, есть ли признаки жизни.

По словам ведущего автора исследования Олафа Майнеке, морского эколога из Университета Гриффита, увидеть нечто подобное — огромная редкость. Отметим, что на сегодняшний день в научной литературе описано лишь около 20 случаев рождения горбатых китов, но ни в одном из них не было мертворожденого детеныша.

В отличие от детенышей зубатых китов и морских свиней, новорожденные горбатые киты не имеют достаточного слоя жира, чтобы держаться на плаву, поэтому без помощи взрослой особи они тонут. Ученые считают, что это может отчасти объяснить тот факт, что ранее исследователям не удавалось наблюдать случаи мертворождения у этого вида. Проще говоря, безжизненные тела детенышей сразу опускаются на морское дно, а потому заметить это почти невозможно.

По словам другого соавтора исследования Эндрю Малвилла, он заметил двух взрослых горбатых китов, плавающих у поверхности. Один из китов принял вертикальное положение, подняв хвост вверх. Спустя мгновение Малвилл увидел на поверхности воды остатки амниотической оболочки — внутреннего слоя плодного пузыря, окружающего плод. Стало очевидно, что самка кита только что родила, однако сам детеныш так и не появился на поверхности.

Далее ученые использовали камеры GoPro, чтобы наблюдать за самкой од водой. Команда обнаружила мертвого детеныша на морском дне, в то время как мать демонстрировала поведение, которое ученые расценили как проявление скорби. На кадрах видно, как самка неоднократно ныряла на короткое время и плавала рядом с детенышем, а затем отдыхала возле него на дне около минуты, касаясь его плавником, а затем вновь поднималась на поверхность. Так продолжалось не менее 90 минут, а возможно и больше — спустя два часа ученые покинули место наблюдений.

Отметим, что мать не пыталась поднять тело своего детеныша на поверхность — ученые считают, что самка, вероятно, поняла, что он погиб во время родов. Согласно исследованию, это поведение отличается от того, как ведут себя зубатые киты: у них ученые ранее наблюдали попытки вытолкнуть мертворожденных детенышей из воды.

Второй взрослый кит, находящийся поблизости, поддерживал самку, которая готовилась к родам. Судя по размерам и внешнему виду, это, скорее всего, была самка того же возраста, что и мать, однако исследователи не смогли подтвердить это наверняка. Предыдущие истории также показали, что сопровождающие могут быть как самками, так и самцами.

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