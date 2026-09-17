Самку горбача вперше зняли на відео, коли вона оплакувала тіло дитинча: 90 хвилин неймовірного болю (відео)

Австралійські вчені вперше зняли неймовірно трагічні кадри, на яких самка горбатого кита оплакує мертвонароджене дитинча.

Океан є домом для неймовірної кількості видів, зокрема й для найбільших тварин на Землі — китів. Тепер вчені отримали унікальні відеозаписи, що не мають аналогів: дослідники зафіксували, як самка горбатого кита оплакує своє мертвонароджене дитинча, пише Live Science.

Неймовірні кадри було знято біля південно-східного узбережжя Австралії в липні 2025 року. На відео самка горбатого кита (Megaptera novaeangliae) зависає над нерухомим тілом дитинча на морському дні й намагається встановити зоровий контакт з новонародженим, ніби перевіряючи, чи є ознаки життя.

За словами головного автора дослідження Олафа Майнеке, морського еколога з Університету Гріффіта, побачити щось подібне — надзвичайна рідкість. Зазначимо, що на сьогодні в науковій літературі описано лише близько 20 випадків народження горбатих китів, але в жодному з них не було мертвонародженого дитинча.

На відміну від дитинчат зубатих китів і морських свиней, новонароджені горбаті кити не мають достатнього шару жиру, щоб триматися на плаву, тому без допомоги дорослої особини вони тонуть. Вчені вважають, що це може частково пояснити той факт, що раніше дослідникам не вдавалося спостерігати випадки мертвонародження у цього виду. Простіше кажучи, мертві тіла дитинчат відразу опускаються на морське дно, а тому помітити це майже неможливо.

За словами іншого співавтора дослідження Ендрю Малвілла, він помітив двох дорослих горбатих китів, що плавали біля поверхні. Один із китів прийняв вертикальне положення, піднявши хвіст вгору. За мить Малвілл побачив на поверхні води залишки амніотичної оболонки — внутрішнього шару плодового міхура, що оточує плід. Стало очевидно, що самка кита щойно народила, проте саме дитинча так і не з’явилося на поверхні.

Далі вчені використовували камери GoPro, щоб спостерігати за самкою під водою. Команда виявила мертве дитинча на морському дні, тоді як мати демонструвала поведінку, яку вчені розцінили як прояв скорботи. На кадрах видно, як самка неодноразово пірнала на короткий час і плавала поруч із дитинчам, а потім відпочивала біля нього на дні близько хвилини, торкаючись його плавником, а потім знову піднімалася на поверхню. Так тривало щонайменше 90 хвилин, а можливо, й довше — через дві години вчені залишили місце спостережень.

Зазначимо, що мати не намагалася підняти тіло свого дитинча на поверхню — вчені вважають, що самка, ймовірно, зрозуміла, що воно загинуло під час пологів. Згідно з дослідженням, така поведінка відрізняється від поведінки зубатих китів: у них вчені раніше спостерігали спроби виштовхнути мертвонароджених дитинчат з води.

Другий дорослий кит, що перебував неподалік, підтримував самку, яка готувалася до пологів. Судячи з розмірів і зовнішнього вигляду, це, найімовірніше, була самка того ж віку, що й мати, однак дослідники не змогли підтвердити це напевно. Попередні випадки також показали, що супроводжуючі особини можуть бути як самками, так і самцями.

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