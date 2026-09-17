Брешь в защитном слое Земли резко увеличилась: озоновая дыра над Антарктидой неожиданно выросла
Наблюдения показывают, что над Антарктидой резко увеличилась озоновая дыра. Еще тревожнее то, что она, вероятно, продолжит расти.
Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), которая отслеживает изменения размеров бреши в защитном слое Земли — озоновой дыры над Антарктидой. Данные указывают на то, что разрыв в озоновом слое над Антарктидой стремительно вырос и, вероятно, продолжит увеличиваться, пишет Daily Mail.
Наблюдения показывают, что в августе 2026 года дыра развивалась в "типичном" темпе, достигнув площади около 15 миллионов квадратных километров. Однако затем, в первой половине сентября, площадь дыры резко возросла — 12 сентября она достигла 25 миллионов квадратных километров. По словам директора CAMS Лоранс Руй, новые подчеркивают важность мониторинга сложного взаимодействия между антропогенными воздействиями и природными факторами.
Известно, что озоновый слой защищает жизнь на Земле, поглощая значительную часть ультрафиолетового излучения Солнца, которое является одной из основных причин рака кожи. Наблюдения показывают, что в течение почти полувека антропогенные выбросы приводили к истончению озонового слоя.
По словам ученых, это истончение озонового слоя наиболее выражено над Антарктидой, где озоновая дыра вновь образуется каждую южную весну — с сентября по ноябрь. В конце 1970-х годов площадь дыры достигла рекордных 29,6 миллиона квадратных километров. Однако в последние годы ученые фиксировали менее обширные и более кратковременные озоновые дыры, что свидетельствовало о восстановлении озонового слоя.
Однако в начале этого месяца ученые зафиксировали чрезвычайно резкий рост. Тем временем прогнозы указывают на возможное дальнейшее увеличение площади дыры в середине сентября. Ученые не знают наверняка, что стало причиной такого роста, но полагают, что это может быть связано с резким понижением температуры.
Известно, что холодная погода способствует образованию полярных стратосферных облаков, которые играют роль в активации химического разрушения озона под воздействием солнечного света и участии галогенов.
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