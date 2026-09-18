Ядерные испытания КНДР разбудили что-то под землей: землетрясения не прекращаются уже 8 лет

КНДР провела как минимум шесть крупных подземных испытаний ядерного оружия на секретном полигоне Пхунгери. Он располагается под горой Мантап в прибрежной провинции Хамгён-Пукто.

Это произошло еще в 2017 году, когда сейсмологи из Геологической службы США зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3. Несмотря на это, отголоски тех взрывов и новые подземные толчки продолжаются и по сей день, пишет Gizmodo.

Группа исследователей из трех китайских университетов отследила возобновление сейсмической активности вдоль нескольких ранее спокойных разломов в окрестностях горы Мантап. Толчки начались с испытаний 23 сентября 2017 года и продолжались до мая 2025 года. Это был последний месяц, когда группа собирала данные для своего исследования.

"Постепенный рост как частоты землетрясений, так и скорости высвобождения сейсмического момента указывает на то, что земная кора не вернулась в состояние равновесия после последнего взрыва", — отмечают исследователи в своей новой работе, опубликованной в журнале Science.

Вместо этого, сейсмическая активность "постепенно расширялась по мере того, как активизировались уже существовавшие разломы".

Мощность ядерного заряда, который испытала КНДР в сентябре 2017 года, оценивается в диапазоне от 100 до 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, что как минимум в 10 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в конце Второй мировой войны.

Ведущий автор исследования, геофизик Синли Фань (Xingli Fan) из Ключевой лаборатории методов исследования Земли и информационных технологий при Технологическом университете Чэнду, вместе со своей командой проанализировал сейсмические данные, полученные с датчиков в Китае и Южной Корее, чтобы лучше понять последствия этого испытания.

Хотя связь между подземными ядерными испытаниями и сейсмической активностью известна еще со времен холодной войны, ситуация в северо-восточной провинции КНДР существенно отличается от прежних случаев.

Однако, подобно кругам на воде, эти явления обычно ограничивались днями или неделями, непосредственно следующими за взрывом, и локализовались в непосредственной близости от эпицентра. Кроме того, сейсмическая обстановка почти всегда быстро возвращалась в норму.

Таким образом, рост сейсмической активности у горы Мантап представляет собой аномалию для испытаний такого рода. Это имеет серьезные последствия не только для обеспечения сейсмической безопасности в регионе, но и для процессов мониторинга и верификации в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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