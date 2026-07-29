В Японии произошло крупнейшее за последние 10 лет землетрясение: что сделало его таким необычным

Сильное землетрясение на юго-западе Японии заблокировало людей внутри торгового центра и повредило местную инфраструктуру. Ученые рассказали, что сделало его столь необычным.

Во вторник, 28 июля, на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8: в результате люди оказались заблокированными в торговом центре. Известно, что в результате подземных толчков обрушилась часть торгового центра и была разрушена каменная стена многовекового замка Кумамото, а более 150 000 человек были вынуждены эвакуироваться, пишет Live Science.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение в Японии достигло магнитуды 6,8 и произошло в 16:27 по местному времени недалеко от города Кумамото с населением более 700 000 человек, расположенного на острове Кюсю на юге Японии.

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В результате землетрясения тысячи домов местных жителей остались без электричества, а дороги деформировались по всему региону. Известно также, что в результате сейсмической активности обрушился второй этаж торгового центра, заблокировав покупателей внутри. Некоторые из них позже были эвакуированы и госпитализированы. Также было объявлено кратковременное предупреждение о цунами, которое отменили спустя час.

Отметим, что, по данным Японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения достигла 7,1. Эксперты отмечают, что измерения USGS и местного агентства разнятся в основном потому, что агентства сообщают о разных типах магнитуды. Например, Япония рассматривает локальную магнитуду, в то время как Геологическая служба США измерила моментную магнитуду, определяемую физическим размером разрыва разлома. Такая оценка, как известно, дает наиболее надежную оценку размера землетрясения, поскольку шкалы локальной магнитуды могут терять точность, как только разрыв становится достаточно большим. В то же время локальная магнитуда отражает насколько сильно сотрясалась земля поблизости, а моментная магнитуда отражает общую энергию, высвобождаемую по всему разлому.

Известно, что Япония находится на одной из самых активных границ тектонических плит на планете, где Филиппинская морская плита погружается под Евразийскую плиту. Этот процесс известен как субдукция и является причиной мощных землетрясений, вызывающих цунами. Отметим, что ученые изучают эту сейсмическую активность в течение десятилетий.

По словам ученых, наиболее любопытным в последнем землетрясении является то, что оно произошло вовсе не на самой границе. На самом деле разрыв произошел внутри Евразийской плиты, более чем в 100 километрах от места ее соприкосновения.

Теоретик-сейсмолог из Йельского университета Джеффри Парк отмечает, что около 90% всех землетрясений происходят на границах плит, где постоянное трение двух плит накапливает напряжение до тех пор, пока не произойдет разрыв. Землетрясения, происходящие дальше внутри плиты, встречаются реже, а потому менее изучены. Ученые полагают, что напряжение, передаваемое через плиту, способно активировать старые, спящие разломы далеко от границы, которая его вызвала.

Пар также отмечает, что разлом во время последнего землетрясения сместился таким образом, что это указывает на горизонтальный разрыв плиты в результате субдукции, происходящей под углом.

Разрыв во вторник остался полностью на суше, поэтому он никогда не поднимал морское дно, как это происходит при землетрясениях в прибрежных водах. Именно поэтому риск цунами оставался низким. Впрочем, землетрясение на суше не исключает автоматически опасности: если сотрясение вызовет оползень, который обрушится в море, это само по себе может вызвать цунами.

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