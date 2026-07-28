Крупнейшие геологические катастрофы Земли следуют определенному циклу: когда ждать следующую

Может показаться, что крупнейшие геологические катастрофы на планете имеют мало общего, кроме масштаба. Но ученые обнаружили некоторую закономерность.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета пережила множество крупных геологических катастроф. На первый взгляд массовые вымирания, вулканические извержения и океаны, лишенные кислорода, имеют мало общего, кроме своего масштаба. Но ученые обнаружили, что это не совсем так — существует некоторая закономерность, пишет Science Alert.

Десятилетиями ученые задавались вопросом, могут ли эти на первый взгляд несвязанные события следовать скрытому ритму, простирающемуся на сотни миллионов лет. И все же, теория о том, что геологическая история Земли следует долгосрочному ритму, обсуждается уже несколько десятилетий.

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Отметим, что впервые эта идея была предложена в 1980-х годах, когда ученые заявили, что массовые вымирания и другие крупные геологические события могут повторяться с регулярными интервалами. Более ранние исследования выявили аналогичные периодические закономерности. И все же, идея оставалась спорной.

В новом исследовании ученые использовали обновленные геологические временные шкалы и статистические методы. Результаты нового анализа показывают, что доказательства существования геологического цикла с периодом приблизительно в 27,5 миллионов лет продолжают укрепляться. Ученые считают, что многие из крупнейших земных потрясений могут быть связаны долгосрочными процессами, а вовсе не представляют собой изолированные катастрофы.

По словам геолога из Нью-Йоркского университета Макйкла Рампино, они с коллегами пересмотрели 89 крупных геологических событий за последние 250 миллионов лет. Набор данных включает морские массовые вымирания, океанические аноксические события, континентальные извержения базальтов, колебания уровня моря, вымирания наземных четвероногих, изменения скорости спрединга морского дна и импульсы внутриплитного вулканизма.

Данные указывают на существование доминирующей периодичности приблизительно в 27,5 миллиона лет, также существует более слабый цикл около 8,9 миллиона лет. Простыми словами, новый анализ предполагает, что множество земных систем могут периодически реагировать на одни и те же лежащие в основе процессы, происходящие на протяжении десятков миллионов лет.

Какие именно процессы стоят за этими событиями до сих пор остается неясным. Впрочем, у ученых есть некоторые идеи. Например, считается, что ответ может быть скрыт глубоко внутри самой планеты. Дело в том, что мантия Земли постоянно циркулирует посредством конвекции, но с невероятно маленькой скоростью. Периодические изменения конвекции в мантии или возникновение мантийных плюмов могут влиять на вулканизм, тектонику плит, горообразование и другие крупномасштабные геологические процессы.

Эти системы тесно взаимосвязаны, а потому то, что возникает глубоко в недрах Земли может распространяться по поверхности планеты, океанам, климату и биосфере. Что именно представляют собой эти процессы, остается неясным.

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