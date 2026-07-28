Найбільші геологічні катастрофи на Землі відбуваються за певним циклом: коли очікувати наступну

Може здатися, що найбільші геологічні катастрофи на планеті мають мало спільного, окрім масштабу. Але вчені виявили певну закономірність.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета пережила безліч великих геологічних катастроф. На перший погляд, масові вимирання, вулканічні виверження та океани, позбавлені кисню, мають мало спільного, окрім свого масштабу. Але вчені виявили, що це не зовсім так — існує певна закономірність, пише Science Alert.

Протягом десятиліть вчені задавалися питанням, чи можуть ці, на перший погляд, непов’язані події підкорятися прихованому ритму, що простягається на сотні мільйонів років. І все ж теорія про те, що геологічна історія Землі підпорядковується довгостроковому ритму, обговорюється вже кілька десятиліть.

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Зазначимо, що вперше цю ідею було висунуто у 1980-х роках, коли вчені заявили, що масові вимирання та інші великі геологічні події можуть повторюватися з регулярними інтервалами. Раніше проведені дослідження виявили аналогічні періодичні закономірності. І все ж ця ідея залишалася суперечливою.

У новому дослідженні вчені використали оновлені геологічні часові шкали та статистичні методи. Результати нового аналізу свідчать, що докази існування геологічного циклу з періодом приблизно 27,5 мільйонів років продовжують зміцнюватися. Вчені вважають, що багато з найбільших земних потрясінь можуть бути пов’язані з довгостроковими процесами, а зовсім не є ізольованими катастрофами.

За словами геолога з Нью-Йоркського університету Майкла Рампіно, вони разом із колегами проаналізували 89 великих геологічних подій за останні 250 мільйонів років. Набір даних включає масові вимирання в морях, океанічні аноксичні події, континентальні виверження базальтів, коливання рівня моря, вимирання наземних чотириногих, зміни швидкості розширення морського дна та імпульси внутрішньоплитового вулканізму.

Дані вказують на існування домінуючої періодичності приблизно в 27,5 мільйона років; також існує слабший цикл тривалістю близько 8,9 мільйона років. Простими словами, новий аналіз припускає, що безліч земних систем можуть періодично реагувати на одні й ті самі основоположні процеси, що відбуваються протягом десятків мільйонів років.

Які саме процеси стоять за цими подіями, досі залишається незрозумілим. Втім, у вчених є певні гіпотези. Наприклад, вважається, що відповідь може бути прихована глибоко всередині самої планети. Справа в тому, що мантія Землі постійно циркулює за рахунок конвекції, але з неймовірно малою швидкістю. Періодичні зміни конвекції в мантії або виникнення мантійних плюмів можуть впливати на вулканізм, тектоніку плит, гороутворення та інші великомасштабні геологічні процеси.

Ці системи тісно взаємопов’язані, а тому те, що виникає глибоко в надрах Землі, може поширюватися на поверхню планети, океани, клімат і біосферу. Що саме являють собою ці процеси, залишається незрозумілим.

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