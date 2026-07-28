Тривожні випробування секретної зброї: пожежа поблизу Зони 51 породила нові теорії змови (відео)

Неподалік від загадкової Зони 51 спалахнула масштабна пожежа — це породило теорії щодо нещодавніх випробувань секретної зброї.

Поблизу суворо засекреченої бази "Зона 51" у Неваді спалахнула велика пожежа, що породило теорії щодо нещодавніх випробувань секретної зброї. Пожежа отримала назву "Пожежа Квейл-Спрінгс", почалася в суботу, 26 липня, і охопила вже понад 1600 гектарів, пише Daily Mail.

Зазначимо, що пожежа спалахнула на території, яка раніше належала Невадському випробувальному та тренувальному полігону (NTTR). На жаль, дослідники зазначають, що за весь цей час вогонь так і не було локалізовано, а тому він швидко поширюється в межах Невадського випробувального та тренувального полігону — військової тренувальної зони, доступ до якої обмежений.

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За офіційними даними, пожежа почалася через удар блискавки, але користувачі мережі вважають, що справжньою причиною стало щось більш зловісне. Наприклад, одна з теорій припускає, що причиною пожежі стали випробування нової секретної зброї. Втім, є й інші теорії, які припускають, що пожежа була спланованою і необхідною для знищення слідів інопланетян.

Офіційні особи заявляють, що евакуація не проводилася і що немає жодної загрози для місцевих будівель. Крім того, представники влади зазначають, що наразі немає загрози для житлових будинків чи громадських місць у регіоні. До речі, місце пожежі знаходиться в юрисдикції Міністерства оборони, яке зазначено як землевласник Зони 51 та прилеглих регіонів. Також відомо, що для боротьби з вогнем пожежники використовують стратегію локалізації та стримування, а зовсім не повного гасіння. Це зумовлено тим, що вогонь вирує на території закритого військового полігону.

Експерти вважають, що інтенсивність пожежі щодня посилюватиметься після обіду, а потім слабшатиме вночі у міру зниження температури та підвищення вологості. Окремі грози також можуть спричиняти раптові, непередбачувані пориви вітру, які можуть швидко поширити полум’я. На щастя, поки що синоптики не прогнозують істотних змін погоди.

Зона 51 була створена у 1955 році й стала культурним феноменом завдяки десятиліттям теорій змови, які пов’язують цю базу з НЛО, інопланетянами та випробуваннями експериментальних літальних апаратів. До 1989 року Зона 51 залишалася значною мірою невідомою, аж до того моменту, коли Роберт Лазар заявив, що працював на секретному об’єкті, вивчаючи інопланетні технології та космічні кораблі.

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