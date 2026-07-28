Місяць віддаляється від Землі: доба більше не триватиме 24 години

Дні на Землі стануть довшими, а повні сонячні затемнення зникнуть внаслідок поступового віддалення Місяця від Землі.

Місяць повільно віддаляється від Землі зі швидкістю 3,8 сантиметра на рік. Вчені вважають, що з часом це призведе до подовження тривалості доби на Землі, а також до того, що повні сонячні затемнення припиняться, пише The Economic Times.

Астрономи вже понад 50 років вимірюють відстань від Землі до Місяця за допомогою спеціальних світловідбивачів, розміщених астронавтами NASA на поверхні Місяця у період з 1969 по 1971 рік. Вчені надсилають лазерні сигнали на ці відбивачі й можуть обчислити відстань із високою точністю.

У середньому відстань між Місяцем і Землею становить 384 400 кілометрів. Але Місяць обертається навколо нашої планети по еліптичній, тобто витягнутій орбіті, а отже, протягом місяця він наближається до нас і віддаляється. Однак вчені з’ясували, що Місяць постійно віддаляється від нас зі швидкістю приблизно 3,8 сантиметра на рік. Це приблизно 190 метрів за 5000 років. При цьому Місяць віддаляється від Землі вже понад 4 мільярди років і продовжуватиме це робити доти, доки наша планета обертатиметься навколо своєї осі.

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Вчені пояснюють поступове віддалення Місяця приливним тертям. Це процес, що пов’язаний з обертанням Землі навколо своєї осі, а також із гравітаційною взаємодією між Місяцем і Землею.

Гравітація Місяця створює приливні випуклості як на ближній, так і на дальній стороні Землі. Оскільки Земля робить один оберт навколо своєї осі за 24 години, а Місяць — приблизно за 27,3 дня, обертання Землі трохи зміщує ці приливні випуклості вперед відносно положення Місяця. Це зміщення створює гравітаційне тяжіння, спрямоване вперед на Місяць, передаючи енергію на його орбіту та змушуючи його віддалятися від Землі щороку.

Відповідно до закону збереження моменту імпульсу, збільшення орбітальної енергії Місяця відбувається за рахунок енергії обертання Землі. У результаті обертання Землі навколо своєї осі поступово сповільнюється, а тому тривалість доби збільшується приблизно на одну-дві мілісекунди за 100 років.

Приблизно мільярд років тому доба на Землі тривала 19 годин, але в міру віддалення Місяця день став довшим. Протягом мільйонів років доба триватиме дедалі довше, і вона точно вже не становитиме 24 години.

Ще одним наслідком того, що Місяць віддаляється від Землі, стане те, що приблизно через 600 мільйонів років із Землі не можна буде побачити повне сонячне затемнення. Зараз Місяць може закрити собою Сонце, коли перебуває між зіркою та нашою планетою, але в міру його віддалення від Землі Місяць більше не зможе повністю закрити сонячний диск.

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