Луна убегает от Земли: в сутках больше не будет 24 часа
Дни на Земле станут длиннее, а полные солнечные затмения исчезнут в результате постепенного удаления Луны от Земли.
Луна медленно удаляется от Земли со скоростью 3,8 сантиметра в год. Ученые считают, что со временем это приведет к увеличению продолжительности суток на Земле, а также тому, что прекратятся полные солнечные затмения, пишет The Economic Times.
Астрономы уже более 50 лет измеряют расстояние от Земли до Луны с помощью специальных отражателей света, размещенных астронавтами NASA на поверхности Луны в период с 1969 по 1971 год. Ученые посылают лазерные сигналы на эти отражатели и могут рассчитать расстояние с высокой точностью.
В среднем расстояние между Луной и Землей составляет 384 400 километров. Но Луна вращается вокруг нашей планеты по эллиптической, то ест вытянутой орбите, а значит в течение месяца она приближается к нам и отдаляется. Но ученые выяснили, что Луна постоянно удаляется от нас со скоростью примерно 3,8 сантиметра в год. Это примерно 190 метров за 5000 лет. При этом Луна удаляется от Земли уже более 4 миллиардов лет и будет продолжать это делать до тех пор, пока наша планета вращается вокруг своей оси.
Ученые объясняют постепенное удаление Луны приливным трением. Это процесс, включающий вращение Земли вокруг своей оси, а также гравитационное взаимодействие между Луной и Землей.
Гравитация Луны создает приливные выпуклости как на ближней, так и на дальней стороне Земли. Поскольку Земля совершает один оборот вокруг своей оси за 24 часа, а Луна — примерно за 27,3 дня, вращение Земли немного смещает эти приливные выпуклости вперед относительно положения Луны. Это смещение создает гравитационное притяжение, направленное вперед на Луну, передавая энергию на ее орбиту и заставляя ее удаляться от Земли каждый год.
В соответствии с законом сохранения момента импульса, увеличение орбитальной энергии Луны происходит за счет энергии вращения Земли. В результате вращение Земли вокруг своей оси постепенно замедляется, а потому длительность суток увеличивается примерно на одну-две миллисекунды за 100 лет.
Примерно миллиард лет назад сутки на Земле продолжались 19 часов, но по мере удаления Луны день стал длиннее. В течение миллионов лет сутки будут длится все дольше и дольше и в них точно уже не будет 24 часа.
Еще одним последствием того, что Луна удаляется от Земли станет то, что примерно через 600 миллионов лет с Земли нельзя будет увидеть полное солнечное затмение. Сейчас Луна может закрыть собой Солнце, когда находится между звездой и нашей планетой, но по мере ее удаления рот Земли Луна больше не сможет закрыть солнечный диск полностью.
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