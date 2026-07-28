Тревожные испытания секретного оружия: пожар у Зоны 51 породил новые теории заговора (видео)

Масштабный пожар вспыхнул недалеко от загадочной Зоны 51 — это породило теории о недавних испытаниях секретного оружия.

Вблизи строго засекреченной базы Зона 51 в Неваде вспыхнул крупный пожар, что породило теории о недавних испытаниях секретного оружия. Пожар получил название "Пожар Куэйл-Спрингс", начался в субботу, 26 июля, и охватил уже более 1600 гектаров, пишет Daily Mail.

Отметим, что пожар начался на территории, ранее принадлежавшей Невадскому испытательному и тренировочному полигону (NTTR). Увы, исследователи фиксируют, что за все это время огонь так и не был локализирован, а потому он быстро распространяется в пределах Невадского испытательного и тренировочного полигона — военной тренировочной зоны, доступ к которой ограничен.

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По официальным данным, пожар начался из-за молнии, но пользователи сети считают, что настоящей причиной стало нечто более зловещее. Например, одна из теорий предполагает, что причиной пожара стали испытания нового секретного оружия. Впрочем, есть и другие теории, предполагающие, что пожар был спланированным и необходим для уничтожения следов инопланетян.

Официальные лица заявляют, что эвакуация не проводилась, и нет никакой угрозы для местных построек. Кроме того, представители властей отмечают, что в настоящее время нет угрозы для жилых домов или общественных мест в регионе. К слову, место пожара находится в юрисдикции Министерства обороны, которое указано в качестве землевладельца Зоны 51 и прилегающих регионов. Также известно, что для борьбы с огнем пожарные используют стратегию локализации и сдерживания, а вовсе не полного тушения. Это обусловлено тем, что огонь бушует на территории закрытого военного полигона.

Эксперты полагают, что активность пожара будет усиливаться ежедневно после обеда, а затем будет ослабевать ночью по мере понижения температуры и повышения влажности. Отдельные грозы также могут вызывать внезапные, непредсказуемые порывы ветра, которые могут быстро распространить пламя. К счастью, пока синоптики не прогнозируют существенных изменений погоды.

Зона 51 была создана в 1955 году и стала культурным феноменом благодаря десятилетиям теорий заговора, связывающих базу с НЛО, инопланетянами и испытаниями экспериментальных летательных аппаратов. До 1989 года Зона 51 оставалась в значительной степени неизвестной, до момента, когда Роберт Лазар заявил, что работал на секретном объекте, изучая инопланетные технологии и космические корабли.

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