В Антарктиде действует бомба замедленного действия: высвобождает ртуть, копившуюся сотни лет

Исследователи обнаружили, что таяние антарктического льда открывает токсичную бомбу замедленного действия — она травит нетронутую экосистему.

Десятилетиями ученые наблюдают за тем, как Антарктида неумолимо теряет морской лет. Новый анализ обнаружил, что на ледяном континенте сегодня действует токсичная бомба замедленного действия: тающий лед выбрасывает опасные количества ртути, копившиеся в Антарктиде сотни лет, пишет Daily Mail.

Исследователи из Пекинского университета обнаружили, что тающий антарктический лед высвобождает огромное количество ртути и это, вероятно, может отравить нетронутую экосистему. Это вызывает "резкое увеличение" количества ядовитой ртути, обнаруженной в отложениях, окружающих антарктическое побережье. Еще более тревожным выглядит то, что это может иметь серьезные последствия для экологии полярной среды.

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В ходе исследования ученые изучили образцы отложений из 16 мест вблизи Антарктического полуострова, северо-западного континента. Результаты показали, что ртуть в настоящее время накапливается на континентальном шельфе со скоростью 93 микрограмма на квадратный метр ежегодно. Увы, это означает, что в некоторых частях континента накопление ртути происходит вдвое быстрее, чем на других континентальных шельфах.

Еще более тревожным кажется то, что с начала индустриализации темп накопления ртути увеличился на невероятные 160% — это указывает на антропогенное изменение климата. Отметим, что ртуть — тяжелый металл, естественным образом присутствующий во всей экосистеме, но в небольших количествах.

Предыдущие исследования показывают, что вулканы и тектоническая активность выбрасывают пары ртути в атмосферу, а затем они постепенно поглощаются фитопланктоном в океане. Некоторые из этих растений поедаются рыбами, и ртуть накапливается в пищевой цепи, в то время как другие отмирают и переносят накопленную ртуть на дно океана.

Без вмешательства человека это естественное накопление ртути остается в пределах безопасных значений. Однако в результате человеческой деятельности, например, сжигания угля или переработка металлов, ртуть выбрасывается в земную атмосферу в невероятных количествах.

Это привело к повышению уровня ртути во всем мире, ее накопление в пищевой цепи достигло такой степени, что она стала представлять опасность для здоровья животных и людей. Но одного лишь этого все еще недостаточно для объяснения ошеломляющих темпов накопления металла вокруг Антарктического полуострова. Новый анализ указывает на то, что еще одним фактором является быстрое таяние шельфового ледника континента.

Теперь тающий лед сбрасывает огромные количества ранее удерживаемой ртути в океан. С начала индустриализации количество ртути, выделяемой в талую воду, увеличилось на 550%. Тем временем количество ртути, поглощаемой из атмосферы, также возросло на 350%. Исследователи говорят, что эти эффекты особенно заметны вокруг Антарктического полуострова.

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