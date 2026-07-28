В Антарктиді діє бомба уповільненої дії: вона вивільняє ртуть, що накопичувалася сотні років

Дослідники виявили, що танення антарктичного льоду розкриває токсичну бомбу уповільненої дії — вона отруює незайману екосистему.

Протягом десятиліть вчені спостерігають за тим, як Антарктида невпинно втрачає морський лід. Новий аналіз виявив, що на крижаному континенті сьогодні діє токсична бомба уповільненої дії: танучий лід викидає небезпечні кількості ртуті, що накопичувалися в Антарктиді сотні років, пише Daily Mail.

Дослідники з Пекінського університету виявили, що танучий антарктичний лід виділяє величезну кількість ртуті, і це, ймовірно, може отруїти незайману екосистему. Це спричиняє "різке збільшення" кількості отруйної ртуті, виявленої в відкладах, що оточують антарктичне узбережжя. Ще більш тривожним є те, що це може мати серйозні наслідки для екології полярного середовища.

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У ході дослідження вчені проаналізували зразки відкладень із 16 місць поблизу Антарктичного півострова, північно-західної частини континенту. Результати показали, що ртуть наразі накопичується на континентальному шельфі зі швидкістю 93 мікрограми на квадратний метр щорічно. На жаль, це означає, що в деяких частинах континенту накопичення ртуті відбувається вдвічі швидше, ніж на інших континентальних шельфах.

Ще більш тривожним видається той факт, що з початку індустріалізації темпи накопичення ртуті зросли на неймовірні 160% — це свідчить про антропогенні зміни клімату. Зазначимо, що ртуть — важкий метал, який природним чином присутній у всій екосистемі, але в невеликих кількостях.

Попередні дослідження показують, що вулкани та тектонічна активність викидають пари ртуті в атмосферу, а потім вони поступово поглинаються фітопланктоном в океані. Деякі з цих рослин поїдаються рибами, і ртуть накопичується в харчовому ланцюгу, тоді як інші відмирають і переносять накопичену ртуть на дно океану.

Без втручання людини це природне накопичення ртуті залишається в межах безпечних значень. Однак у результаті людської діяльності, наприклад, спалювання вугілля або переробки металів, ртуть викидається в земну атмосферу у неймовірних кількостях.

Це призвело до підвищення рівня ртуті в усьому світі, її накопичення в харчовому ланцюгу досягло такого рівня, що вона стала становити небезпеку для здоров’я тварин і людей. Однак одного лише цього все ще недостатньо для пояснення приголомшливих темпів накопичення металу навколо Антарктичного півострова. Новий аналіз вказує на те, що ще одним фактором є швидке танення шельфового льодовика континенту.

Зараз танучий лід скидає в океан величезні обсяги ртуті, яка раніше утримувалася в ньому. З початку індустріалізації кількість ртуті, що виділяється у талу воду, зросла на 550%. Тим часом кількість ртуті, що поглинається з атмосфери, також зросла на 350%. Дослідники зазначають, що ці ефекти особливо помітні навколо Антарктичного півострова.

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